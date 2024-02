Schwacher Handel: SDAX präsentiert sich am Mittag leichter

Um 12:09 Uhr verliert der SDAX im XETRA-Handel 1.08 Prozent auf 13’797.15 Punkte. Die SDAX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 113.262 Mrd. Euro. Zum Start des Mittwochshandels stand ein Gewinn von 0.265 Prozent auf 13’985.46 Punkte an der Kurstafel, nach 13’948.47 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 13’796.00 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 13’990.46 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der SDAX im Jahresverlauf

Auf Wochensicht legte der SDAX bereits um 0.501 Prozent zu. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.01.2024, wies der SDAX einen Wert von 13’534.06 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 07.11.2023, wies der SDAX einen Wert von 12’731.38 Punkten auf. Der SDAX erreichte vor einem Jahr, am 07.02.2023, den Stand von 13’229.76 Punkten.

Der Index verlor seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 0.174 Prozent. Der SDAX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 14’067.87 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 13’230.25 Punkte.

Tops und Flops aktuell

Die stärksten Aktien im SDAX sind aktuell Kontron (+ 2.32 Prozent auf 22.04 EUR), Deutsche Beteiligungs (+ 1.82 Prozent auf 27.90 EUR), PVA TePla (+ 1.39 Prozent auf 21.90 EUR), PNE (+ 1.21 Prozent auf 13.40 EUR) und IONOS (+ 1.18 Prozent auf 21.50 EUR). Zu den schwächsten SDAX-Aktien zählen hingegen CompuGroup Medical SE (-15.10 Prozent auf 33.96 EUR), Hypoport SE (-5.12 Prozent auf 190.70 EUR), pbb (-3.84 Prozent auf 4.76 EUR), ProSiebenSat1 Media SE (-3.60 Prozent auf 5.52 EUR) und CANCOM SE (-3.52 Prozent auf 29.02 EUR).

Welche Aktien im SDAX den grössten Börsenwert aufweisen

Aktuell weist die pbb-Aktie das grösste Handelsvolumen im SDAX auf. 845’919 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die TRATON-Aktie weist im SDAX mit 11.350 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

Dieses KGV weisen die SDAX-Mitglieder auf

2024 hat die TRATON-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4.67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX inne. Unter den Aktien im Index verzeichnet die pbb-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 8.00 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch