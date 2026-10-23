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23.10.2026 22:33:35
Schwacher Handel: S&P 500 zeigt sich schlussendlich schwächer
Der S&P 500 verzeichnete am fünften Tag der Woche Verluste.
Letztendlich verlor der S&P 500 im NYSE-Handel 0.52 Prozent auf 7’623.68 Punkte. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 64.339 Bio. Euro. Zuvor ging der S&P 500 0.548 Prozent schwächer bei 7’621.42 Punkten in den Freitagshandel, nach 7’663.43 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 7’660.15 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 7’612.07 Punkten verzeichnete.
S&P 500 seit Jahresbeginn
Seit Beginn der Woche sank der S&P 500 bereits um 1.03 Prozent. Noch vor einem Monat, am 23.09.2026, wies der S&P 500 einen Stand von 7’706.03 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 23.07.2026, betrug der S&P 500-Kurs 7’408.30 Punkte. Vor einem Jahr, am 23.10.2025, lag der S&P 500 noch bei 6’738.44 Punkten.
Der Index legte auf Jahressicht 2026 bereits um 11.16 Prozent zu. Das S&P 500-Jahreshoch liegt aktuell bei 7’844.52 Punkten. 6’316.91 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.
Aktuelle Gewinner und Verlierer im S&P 500
Die stärksten Einzelwerte im S&P 500 sind derzeit Robert Half (+ 21.74 Prozent auf 45.87 USD), Crown Castle (+ 9.06 Prozent auf 85.97 USD), Palo Alto Networks (+ 7.22 Prozent auf 380.55 USD), Schlumberger (+ 7.08 Prozent auf 53.06 USD) und NOV (+ 5.33 Prozent auf 19.76 USD). Die Verlierer im S&P 500 sind derweil Bloom Energy (-11.24 Prozent auf 193.30 USD), Comfort Systems USA (-9.26 Prozent auf 1’160.86 USD), Globe Life (-8.09 Prozent auf 154.79 USD), AT&T (-7.96 Prozent auf 20.93 USD) und T-Mobile US (-7.71 Prozent auf 146.54 USD).
Diese Aktien weisen das grösste Handelsvolumen im S&P 500 auf
Im S&P 500 ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NYSE 19’947’842 Aktien gehandelt. Im S&P 500 hat die NVIDIA-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 4.771 Bio. Euro den grössten Anteil.
S&P 500-Fundamentalkennzahlen im Blick
2026 hat die First Republic Bank-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0.10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 inne. Die Western Union Company-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 14.17 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.ch
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