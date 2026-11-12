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12.11.2026 20:03:42
Schwacher Handel: S&P 500 zeigt sich am Nachmittag schwächer
Derzeit legen Börsianer in New York eine zurückhaltende Vorgehensweise an den Tag.
Der S&P 500 notiert im NYSE-Handel um 20:00 Uhr um 0.09 Prozent leichter bei 7’612.26 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 62.692 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 7’560.88 Zählern und damit 0.768 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (7’619.38 Punkte).
Bei 7’550.84 Einheiten erreichte der S&P 500 sein Tagestief, während er hingegen mit 7’652.76 Punkten den höchsten Stand markierte.
So entwickelt sich der S&P 500 seit Jahresbeginn
Seit Beginn der Woche kletterte der S&P 500 bereits um 2.56 Prozent. Der S&P 500 wies vor einem Monat, am 12.10.2026, einen Wert von 7’807.24 Punkten auf. Der S&P 500 stand noch vor drei Monaten, am 12.08.2026, bei 7’748.50 Punkten. Der S&P 500 verzeichnete vor einem Jahr, am 12.11.2025, den Wert von 6’850.92 Punkten.
Der Index gewann auf Jahressicht 2026 bereits um 10.99 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der S&P 500 bislang 7’844.52 Punkte. Bei 6’316.91 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.
Das sind die Aufsteiger und Absteiger im S&P 500
Zu den stärksten Einzelwerten im S&P 500 zählen aktuell Broadcom (+ 5.39 Prozent auf 363.83 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (+ 4.82 Prozent auf 579.53 USD), Arista Networks (+ 4.72 Prozent auf 205.97 USD), Skyworks Solutions (+ 4.46 Prozent auf 91.55 USD) und Valero Energy (+ 4.12 Prozent auf 378.69 USD). Zu den schwächsten S&P 500-Aktien zählen hingegen Corteva (-18.62 Prozent auf 9.88 USD), Super Micro Computer (-11.14 Prozent auf 27.04 USD), Global Payments (-10.46 Prozent auf 89.75 USD), NVIDIA (-5.00 Prozent auf 165.05 USD) und Fidelity National Information Services (-4.70 Prozent auf 28.79 USD).
Welche Aktien im S&P 500 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Im S&P 500 sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via NYSE 137’655’244 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Apple mit 4.571 Bio. Euro im S&P 500 den grössten Anteil aus.
Diese Dividenden zahlen die S&P 500-Aktien
Die First Republic Bank-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 0.10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den S&P 500-Werten. Mit 13.48 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.
Redaktion finanzen.ch
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