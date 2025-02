Schwacher Handel: S&P 500 zeigt sich am Dienstagnachmittag leichter

Am Dienstag bewegt sich der S&P 500 um 20:01 Uhr via NYSE 0.03 Prozent schwächer bei 6’064.74 Punkten. Der Wert der im S&P 500 enthaltenen Werte beträgt damit 52.951 Bio. Euro. Zum Start des Dienstagshandels standen Verluste von 0.377 Prozent auf 6’043.54 Punkte an der Kurstafel, nach 6’066.44 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Dienstag bei 6’042.34 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 6’070.81 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der S&P 500 seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 10.01.2025, den Wert von 5’827.04 Punkten. Der S&P 500 lag noch vor drei Monaten, am 11.11.2024, bei 6’001.35 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.02.2024, lag der S&P 500-Kurs bei 5’026.61 Punkten.

Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2025 ein Plus von 3.34 Prozent zu Buche. Der S&P 500 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 6’128.18 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 5’773.31 Zählern.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im S&P 500

Unter den Top-Aktien im S&P 500 befinden sich aktuell DuPont de Nemours (+ 7.83 Prozent auf 82.23 USD), Intel (+ 7.56 Prozent auf 21.27 USD), Ecolab (+ 6.55 Prozent auf 262.04 USD), Phillips 66 (+ 5.07 Prozent auf 129.98 USD) und FMC (+ 4.67 Prozent auf 36.74 USD). Am anderen Ende der S&P 500-Liste stehen hingegen Fidelity National Information Services (-12.73 Prozent auf 72.14 USD), Super Micro Computer (-7.95 Prozent auf 39.26 USD), Humana (-7.84 Prozent auf 245.87 USD), IPG Photonics (-7.43 Prozent auf 62.39 USD) und AES (-6.56 Prozent auf 10.05 USD) unter Druck.

Diese S&P 500-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Aktuell weist die Intel-Aktie das grösste Handelsvolumen im S&P 500 auf. 23’506’951 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Apple mit 3.317 Bio. Euro im S&P 500 den grössten Anteil aus.

Dieses KGV weisen die S&P 500-Mitglieder auf

Die SVB Financial Group-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung mit 0.00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den S&P 500-Werten auf. Die höchste Dividendenrendite fällt 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 1’200.00 Prozent bei der First Republic Bank-Aktie an.

