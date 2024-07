Schwacher Handel: S&P 500 verbucht zum Start des Donnerstagshandels Verluste

Am Donnerstag fällt der S&P 500 um 16:00 Uhr via NYSE um 0.26 Prozent auf 5’412.98 Punkte zurück. Die S&P 500-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 46.912 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0.031 Prozent auf 5’428.79 Punkte an der Kurstafel, nach 5’427.13 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des S&P 500 lag heute bei 5’411.88 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 5’432.79 Punkten erreichte.

S&P 500-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Beginn der Woche verbucht der S&P 500 bislang einen Verlust von 2.37 Prozent. Vor einem Monat, am 25.06.2024, wies der S&P 500 einen Wert von 5’469.30 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 25.04.2024, lag der S&P 500 bei 5’048.42 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 25.07.2023, erreichte der S&P 500 einen Wert von 4’567.46 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 kletterte der Index bereits um 14.13 Prozent. In diesem Jahr markierte der S&P 500 bereits ein Jahreshoch bei 5’669.67 Punkten. Bei 4’682.11 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Gewinner und Verlierer im S&P 500

Zu den Gewinner-Aktien im S&P 500 zählen derzeit Molina Healthcare (+ 13.68 Prozent auf 328.21 USD), ServiceNow (+ 12.52 Prozent auf 822.40 USD), CBRE Group A (+ 8.30 Prozent auf 106.46 USD), Hasbro (+ 6.95 Prozent auf 63.55 USD) und Raytheon Technologies (+ 6.77 Prozent auf 111.93 USD). Die Verlierer im S&P 500 sind derweil First Republic Bank (-37.50 Prozent auf 0.02 USD), Edwards Lifesciences (-23.83 Prozent auf 66.23 USD), LKQ (-17.81 Prozent auf 36.56 USD), Ford Motor (-17.19 Prozent auf 11.32 USD) und West Pharmaceutical Services (-15.26 Prozent auf 274.35 USD).

Welche Aktien im S&P 500 das grösste Handelsvolumen aufweisen

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im S&P 500 auf. 12’411’391 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die Apple-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 3.185 Bio. Euro. Damit macht die Aktie im S&P 500 den höchsten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der S&P 500-Werte

Im S&P 500 weist die SVB Financial Group-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0.00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die First Republic Bank-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 600.00 Prozent an der Spitze im Index.

