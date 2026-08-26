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Index-Performance im Blick 26.08.2026 20:03:31

Schwacher Handel: S&P 500 schwächelt

Schwacher Handel: S&P 500 schwächelt

Heutiger Marktbericht zum S&P 500.

Intuit
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Am Mittwoch geht es im S&P 500 um 20:00 Uhr via NYSE um 0.04 Prozent auf 7’674.42 Punkte abwärts. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 61.181 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0.177 Prozent auf 7’663.70 Punkte an der Kurstafel, nach 7’677.28 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des S&P 500 lag heute bei 7’657.41 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 7’688.36 Punkten erreichte.

S&P 500-Performance seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht ging es für den S&P 500 bereits um 0.144 Prozent aufwärts. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, stand der S&P 500 bei 7’411.98 Punkten. Vor drei Monaten, am 26.05.2026, wurde der S&P 500 auf 7’519.12 Punkte taxiert. Der S&P 500 lag noch vor einem Jahr, am 26.08.2025, bei 6’465.94 Punkten.

Der Index legte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 11.90 Prozent zu. Bei 7’816.70 Punkten verzeichnete der S&P 500 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 6’316.91 Punkten markiert.

Aufsteiger und Absteiger im S&P 500

Unter den Top-Aktien im S&P 500 befinden sich aktuell Bath Body Works (+ 6.88 Prozent auf 18.79 USD), Lumentum (+ 6.37 Prozent auf 941.95 USD), CH Robinson Worldwide (+ 6.15 Prozent auf 152.50 USD), Gap (+ 5.86 Prozent auf 21.33 USD) und Arista Networks (+ 4.63 Prozent auf 199.78 USD). Die Flop-Titel im S&P 500 sind derweil Moderna (-7.68 Prozent auf 146.63 USD), Intuit (-3.90 Prozent auf 343.51 USD), Reddit (-3.69 Prozent auf 156.46 USD), Boston Scientific (-3.49 Prozent auf 48.12 USD) und DXC Technology (-3.12 Prozent auf 10.55 USD).

Diese S&P 500-Aktien weisen den grössten Börsenwert auf

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das grösste Handelsvolumen im S&P 500 auf. 9’592’467 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Im S&P 500 macht die NVIDIA-Aktie die grösste Marktkapitalisierung aus. 4.325 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

S&P 500-Fundamentaldaten im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 weist 2026 laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 0.10 erwartet. Die Western Union Company-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 12.46 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: ilolab / Shutterstock.com
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