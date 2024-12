Schwacher Handel: S&P 500 schlussendlich in Rot

Am Montag verbuchte der S&P 500 via NYSE zum Handelsschluss Verluste in Höhe von 1.07 Prozent auf 5’906.94 Punkte. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 52.142 Bio. Euro. Zum Start des Montagshandels standen Verluste von 1.15 Prozent auf 5’902.36 Punkte an der Kurstafel, nach 5’970.84 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der S&P 500 bei 5’869.16 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 5’940.79 Punkten.

S&P 500-Entwicklung auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 29.11.2024, bei 6’032.38 Punkten. Vor drei Monaten, am 30.09.2024, wies der S&P 500 5’762.48 Punkte auf. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 wies am vorherigen Handelstag, dem 29.12.2023, einen Wert von 4’769.83 Punkten auf.

Der Index stieg seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 24.54 Prozent zu. In diesem Jahr markierte der S&P 500 bereits ein Jahreshoch bei 6’099.97 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 4’682.11 Zählern.

Top- und Flop-Aktien im S&P 500

Die stärksten Einzelwerte im S&P 500 sind aktuell Advance Auto Parts (+ 4.52 Prozent auf 46.05 USD), Coterra Energy (+ 3.57 Prozent auf 25.52 USD), Devon Energy (+ 2.47 Prozent auf 31.97 USD), Bath Body Works (+ 1.83 Prozent auf 38.88 USD) und Diamondback Energy (+ 1.67 Prozent auf 160.98 USD). Unter den schwächsten S&P 500-Aktien befinden sich derweil Super Micro Computer (-4.07 Prozent auf 30.68 USD), Micron Technology (-3.75 Prozent auf 85.31 USD), Walgreens Boots Alliance (-3.74 Prozent auf 9.26 USD), Tractor Supply (-3.61 Prozent auf 52.59 USD) und Tesla (-3.30 Prozent auf 417.41 USD).

Welche S&P 500-Aktien den grössten Börsenwert aufweisen

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im S&P 500 derzeit am höchsten. 38’050’197 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Im S&P 500 weist die Apple-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 3.706 Bio. Euro den grössten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der S&P 500-Aktien im Fokus

Die SVB Financial Group-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung mit 0.00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den S&P 500-Werten. Die First Republic Bank-Aktie offeriert Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 600.00 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch