Schwacher Handel: S&P 500 schlussendlich in Rot

Letztendlich beendete der S&P 500 den Donnerstagshandel nahezu unverändert (minus 0.07 Prozent) bei 4’780.24 Punkten. Die S&P 500-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 39.671 Bio. Euro. In den Handel ging der S&P 500 0.176 Prozent höher bei 4’791.86 Punkten, nach 4’783.45 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den S&P 500 bis auf 4’739.58 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 4’798.50 Zählern.

S&P 500 auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verbucht der S&P 500 bislang ein Plus von 1.63 Prozent. Vor einem Monat, am 11.12.2023, wies der S&P 500 4’622.44 Punkte auf. Der S&P 500 lag vor drei Monaten, am 11.10.2023, bei 4’376.95 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 11.01.2023, bewegte sich der S&P 500 bei 3’969.61 Punkten.

S&P 500-Top-Flop-Aktien

Die stärksten Aktien im S&P 500 sind aktuell SVB Financial Group (+ 10.00 Prozent auf 0.22 USD), Netflix (+ 2.91 Prozent auf 492.23 USD), Salesforce (+ 2.74 Prozent auf 271.38 USD), Valero Energy (+ 2.59 Prozent auf 128.00 USD) und Advance Auto Parts (+ 2.38 Prozent auf 62.43 USD). Zu den schwächsten S&P 500-Aktien zählen derweil First Republic Bank (-21.57 Prozent auf 0.10 USD), Lumen Technologies (-7.06 Prozent auf 1.58 USD), Paramount Global (-5.45 Prozent auf 13.35 USD), AES (-4.50 Prozent auf 18.03 USD) und WEC Energy Group (-4.05 Prozent auf 82.12 USD).

Welche Aktien im S&P 500 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im S&P 500 weist die Tesla-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 14’308’877 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die Apple-Aktie weist im S&P 500 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 2.623 Bio. Euro.

Fundamentaldaten der S&P 500-Titel

Unter den S&P 500-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie mit 0.01 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 94.12 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der First Republic Bank-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

