Schwacher Handel: S&P 500 schlussendlich im Minus

Der S&P 500 schloss nahezu unverändert (minus 0.15 Prozent) bei 4’756.50 Punkten. Die S&P 500-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 39.201 Bio. Euro. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Verlust von 0.569 Prozent auf 4’736.45 Punkte an der Kurstafel, nach 4’763.54 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 4’765.47 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 4’730.35 Punkten.

So entwickelt sich der S&P 500 auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.12.2023, lag der S&P 500-Kurs bei 4’604.37 Punkten. Vor drei Monaten, am 09.10.2023, lag der S&P 500-Kurs bei 4’335.66 Punkten. Vor einem Jahr, am 09.01.2023, wies der S&P 500 einen Wert von 3’892.09 Punkten auf.

Heutige Tops und Flops im S&P 500

Die Top-Aktien im S&P 500 sind aktuell SVB Financial Group (+ 40.00 Prozent auf 0.07 USD), Juniper Networks (+ 21.81 Prozent auf 36.81 USD), First Republic Bank (+ 10.00 Prozent auf 0.06 USD), Catalent (+ 5.89 Prozent auf 49.41 USD) und Illumina (+ 4.55 Prozent auf 139.74 USD). Die schwächsten S&P 500-Aktien sind hingegen Hewlett Packard Enterprise (-8.92 Prozent auf 16.14 USD), Eversource Energy (-7.75 Prozent auf 58.00 USD), Lumen Technologies (-6.32 Prozent auf 1.63 USD), Charles River Laboratories International (-5.17 Prozent auf 215.19 USD) und Moderna (-4.56 Prozent auf 110.18 USD).

S&P 500-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im S&P 500 sticht die Apple-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via NYSE 13’803’427 Aktien gehandelt. Die Apple-Aktie weist im S&P 500 mit 2.572 Bio. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der S&P 500-Mitglieder im Fokus

2024 präsentiert die SVB Financial Group-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0.00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500. First Republic Bank-Anleger werden 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 240.00 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.ch