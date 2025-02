Schwacher Handel: S&P 500 präsentiert sich zum Handelsende leichter

Letztendlich stand im NYSE-Handel ein Minus von 0.43 Prozent auf 6’117.52 Punkte an der S&P 500-Kurstafel. Damit sind die im S&P 500 enthaltenen Werte 53.149 Bio. Euro wert. Zuvor eröffnete der Index bei 6’130.70 Zählern und damit 0.219 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (6’144.15 Punkte).

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 6’084.59 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 6’134.50 Punkten verzeichnete.

S&P 500-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn fiel der S&P 500 bereits um 0.067 Prozent zurück. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.01.2025, erreichte der S&P 500 einen Stand von 5’996.66 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 20.11.2024, erreichte der S&P 500 einen Stand von 5’917.11 Punkten. Der S&P 500 erreichte vor einem Jahr, am 20.02.2024, den Wert von 4’975.51 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresbeginn 2025 bereits um 4.24 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der S&P 500 bislang 6’147.43 Punkte. Das Jahrestief liegt hingegen bei 5’773.31 Zählern.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im S&P 500

Unter den stärksten Einzelwerten im S&P 500 befinden sich aktuell Hasbro (+ 12.95 Prozent auf 69.06 USD), Baxter International (+ 8.50 Prozent auf 33.44 USD), LKQ (+ 5.96 Prozent auf 41.75 USD), J M Smucker (+ 4.15 Prozent auf 107.30 USD) und Texas Instruments (+ 3.89 Prozent auf 203.96 USD). Die Verlierer im S&P 500 sind hingegen Royal Caribbean Cruises (-7.62 Prozent auf 243.89 USD), Walmart (-6.53 Prozent auf 97.21 USD), Moderna (-6.04 Prozent auf 33.73 USD), Carnival (-5.86 Prozent auf 24.56 USD) und DaVita (-5.83 Prozent auf 145.92 USD).

S&P 500-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im S&P 500 ist die Palantir-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 53’411’427 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im S&P 500 hat die Apple-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 3.524 Bio. Euro den grössten Anteil.

Fundamentalkennzahlen der S&P 500-Mitglieder im Blick

Im S&P 500 weist die SVB Financial Group-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 0.00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. First Republic Bank lockt Anleger 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 1’200.00 Prozent.

