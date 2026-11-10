Schwacher Handel: S&P 500 präsentiert sich zum Ende des Dienstagshandels leichter

Der S&P 500 tendierte im NYSE-Handel letztendlich um 0.38 Prozent leichter bei 7’520.93 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 60.826 Bio. Euro. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Abschlag von 0.630 Prozent auf 7’502.37 Punkte an der Kurstafel, nach 7’549.94 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des S&P 500 lag am Dienstag bei 7’543.92 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 7’470.43 Punkten erreichte.

S&P 500-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 09.10.2026, den Stand von 7’811.54 Punkten. Vor drei Monaten, am 10.08.2026, wies der S&P 500 7’753.11 Punkte auf. Noch vor einem Jahr, am 10.11.2025, verzeichnete der S&P 500 einen Wert von 6’832.43 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 9.66 Prozent nach oben. Bei 7’844.52 Punkten verzeichnete der S&P 500 bislang ein Jahreshoch. Bei 6’316.91 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Tops und Flops aktuell

Die Gewinner-Aktien im S&P 500 sind aktuell Charter A (+ 10.61 Prozent auf 134.06 USD), Lumen Technologies (+ 9.03 Prozent auf 4.71 USD), Take Two (+ 8.31 Prozent auf 224.64 USD), CVS Health (+ 4.41 Prozent auf 89.01 USD) und Akamai (+ 4.26 Prozent auf 83.71 USD). Schwächer notieren im S&P 500 derweil Moderna (-6.75 Prozent auf 250.83 USD), Under Armour (-5.49 Prozent auf 5.16 USD), NVIDIA (-5.47 Prozent auf 168.89 USD), Lennar (-5.37 Prozent auf 86.66 USD) und Under Armour (-5.30 Prozent auf 5.00 USD).

Die teuersten Unternehmen im S&P 500

Im S&P 500 weist die NVIDIA-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 92’062’106 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 4.426 Bio. Euro weist die Apple-Aktie im S&P 500 derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der S&P 500-Titel im Fokus

Die First Republic Bank-Aktie hat mit 0.10 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 inne. Die Western Union Company-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 13.20 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.ch