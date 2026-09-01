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Kursentwicklung 01.09.2026 18:00:31

Schwacher Handel: S&P 500 notiert am Dienstagmittag im Minus

Schwacher Handel: S&P 500 notiert am Dienstagmittag im Minus

Der S&P 500 fällt am Dienstag.

Cadence Design Systems
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Um 17:58 Uhr bewegt sich der S&P 500 im NYSE-Handel 0.35 Prozent schwächer bei 7’659.12 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 61.905 Bio. Euro. In den Handel ging der S&P 500 0.611 Prozent schwächer bei 7’639.19 Punkten, nach 7’686.14 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 7’627.87 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 7’663.63 Punkten.

S&P 500 seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, bei 7’489.72 Punkten. Der S&P 500 lag vor drei Monaten, am 01.06.2026, bei 7’599.96 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel feiertagsbedingt. Der S&P 500 wurde am vorherigen Handelstag, dem 29.08.2025, mit 6’460.26 Punkten bewertet.

Der Index gewann seit Jahresbeginn 2026 bereits um 11.67 Prozent. Bei 7’816.70 Punkten schaffte es der S&P 500 bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 6’316.91 Punkten verzeichnet.

Gewinner und Verlierer im S&P 500

Unter den Top-Aktien im S&P 500 befinden sich derzeit Moderna (+ 5.51 Prozent auf 148.08 USD), Dollar Tree (+ 3.93 Prozent auf 131.57 USD), Howmet Aerospace (+ 3.91 Prozent auf 254.53 USD), The Mosaic (+ 3.90 Prozent auf 25.06 USD) und CVS Health (+ 3.55 Prozent auf 97.24 USD). Die schwächsten S&P 500-Aktien sind derweil Cadence Design Systems (-5.57 Prozent auf 319.92 USD), Palo Alto Networks (-5.42 Prozent auf 361.40 USD), Lumentum (-4.83 Prozent auf 870.58 USD), Fortinet (-4.55 Prozent auf 163.16 USD) und Interactive Brokers Group (-4.51 Prozent auf 92.90 USD).

Diese Aktien weisen das grösste Handelsvolumen im S&P 500 auf

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im S&P 500 auf. 7’719’640 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im S&P 500 hat die NVIDIA-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 4.519 Bio. Euro den grössten Anteil.

Fundamentaldaten der S&P 500-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 hat 2026 laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 0.10 erwartet. Die Western Union Company-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 12.76 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: ilolab / Shutterstock.com
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