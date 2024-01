Schwacher Handel: S&P 500 gibt zum Ende des Dienstagshandels nach

Der S&P 500 beendete den Dienstagshandel nahezu unverändert (minus 0.06 Prozent) bei 4’924.97 Punkten. Damit sind die im S&P 500 enthaltenen Werte 41.409 Bio. Euro wert. In den Handel ging der S&P 500 0.086 Prozent schwächer bei 4’923.70 Punkten, nach 4’927.93 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des S&P 500 lag am Dienstag bei 4’931.09 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 4’916.27 Punkten erreichte.

Jahreshoch und Jahrestief des S&P 500

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.12.2023, lag der S&P 500-Kurs bei 4’769.83 Punkten. Vor drei Monaten, am 30.10.2023, wies der S&P 500 4’166.82 Punkte auf. Vor einem Jahr, am 30.01.2023, wurde der S&P 500 auf 4’017.77 Punkte taxiert.

Seit Jahresbeginn 2024 legte der Index bereits um 3.84 Prozent zu. In diesem Jahr verzeichnete der S&P 500 bereits ein Jahreshoch bei 4’931.09 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 4’682.11 Punkte.

Gewinner und Verlierer im S&P 500

Die Top-Aktien im S&P 500 sind derzeit MSCI (+ 9.31 Prozent auf 602.24 USD), General Motors (+ 7.80 Prozent auf 38.15 USD), Sysco (+ 7.52 Prozent auf 80.82 USD), Nucor (+ 6.94 Prozent auf 188.90 USD) und Corning (+ 6.90 Prozent auf 33.30 USD). Schwächer notieren im S&P 500 derweil SVB Financial Group (-36.25 Prozent auf 0.05 USD), First Republic Bank (-8.45 Prozent auf 0.07 USD), United Parcel Service (-8.20 Prozent auf 145.06 USD), Schlumberger (-7.24 Prozent auf 49.35 USD) und Whirlpool (-6.60 Prozent auf 110.01 USD).

Welche Aktien im S&P 500 das grösste Handelsvolumen aufweisen

Aktuell weist die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie das grösste Handelsvolumen im S&P 500 auf. Zuletzt wurden via NYSE 15’800’346 Aktien gehandelt. Die Microsoft-Aktie hat im S&P 500 mit 2.774 Bio. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung.

Fundamentaldaten der S&P 500-Aktien

Unter den S&P 500-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die SVB Financial Group-Aktie mit 0.00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die First Republic Bank-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 169.01 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch