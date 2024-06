Schwacher Handel: S&P 500 fällt letztendlich

Der S&P 500 ging nahezu unverändert (minus 0.02 Prozent) bei 5’352.96 Punkten aus dem Handel. Der Wert der im S&P 500 enthaltenen Werte beträgt damit 44.504 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0.064 Prozent auf 5’357.44 Punkte an der Kurstafel, nach 5’354.03 Punkten am Vortag.

Der S&P 500 erreichte heute sein Tageshoch bei 5’362.35 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 5’335.36 Punkten lag.

S&P 500-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn gewann der S&P 500 bereits um 1.05 Prozent. Vor einem Monat, am 06.05.2024, verzeichnete der S&P 500 einen Stand von 5’180.74 Punkten. Vor drei Monaten, am 06.03.2024, wies der S&P 500 5’104.76 Punkte auf. Noch vor einem Jahr, am 06.06.2023, erreichte der S&P 500 einen Stand von 4’283.85 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 kletterte der Index bereits um 12.86 Prozent. 5’362.35 Punkte markierten den Höchststand des S&P 500 im laufenden Jahr. Das Jahrestief liegt hingegen bei 4’682.11 Zählern.

Top und Flops heute

Unter den stärksten Aktien im S&P 500 befinden sich derzeit Illumina (+ 7.42 Prozent auf 114.72 USD), PayPal (+ 5.49 Prozent auf 67.02 USD), MarketAxess (+ 4.86 Prozent auf 205.97 USD), J M Smucker (+ 4.57 Prozent auf 115.37 USD) und Expedia (+ 4.29 Prozent auf 120.31 USD). Die Verlierer im S&P 500 sind derweil NRG Energy (-4.56 Prozent auf 77.83 USD), Eaton (-4.02 Prozent auf 313.46 USD), Dollar General (-3.64 Prozent auf 129.53 USD), Old Dominion Freight Line (-3.34 Prozent auf 169.84 USD) und Johnson Controls International (-3.29 Prozent auf 69.58 USD).

Welche S&P 500-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das Handelsvolumen der Apple-Aktie ist im S&P 500 derzeit am höchsten. 16’681’093 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Microsoft-Aktie nimmt im S&P 500, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 2.841 Bio. Euro den grössten Anteil ein.

Fundamentalkennzahlen der S&P 500-Titel im Fokus

Unter den S&P 500-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die SVB Financial Group-Aktie mit 0.00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die First Republic Bank-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 400.00 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

