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13.11.2026 18:00:25
Schwacher Handel: S&P 500 fällt am Freitagmittag
Der S&P 500 sinkt heute.
Um 17:58 Uhr tendiert der S&P 500 im NYSE-Handel 0.92 Prozent tiefer bei 7’522.41 Punkten. Die S&P 500-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 63.794 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 7’625.95 Zählern und damit 0.442 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (7’592.40 Punkte).
Der S&P 500 erreichte heute sein Tagestief bei 7’499.40 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 7’621.78 Punkten lag.
Jahreshoch und Jahrestief des S&P 500
Seit Beginn der Woche ging es für den S&P 500 bereits um 1.35 Prozent aufwärts. Vor einem Monat, am 13.10.2026, wies der S&P 500 einen Wert von 7’805.45 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 13.08.2026, verzeichnete der S&P 500 einen Wert von 7’798.99 Punkten. Der S&P 500 erreichte vor einem Jahr, am 13.11.2025, den Wert von 6’737.49 Punkten.
Seit Jahresbeginn 2026 legte der Index bereits um 9.68 Prozent zu. Bei 7’844.52 Punkten schaffte es der S&P 500 bislang auf ein Jahreshoch. 6’316.91 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.
Das sind die Aufsteiger und Absteiger im S&P 500
Die Gewinner-Aktien im S&P 500 sind aktuell Cerebras Systems (+ 7.01 Prozent auf 104.60 USD), Charter A (+ 4.40 Prozent auf 138.50 USD), STERIS (+ 4.19 Prozent auf 264.06 USD), AppLovin (+ 3.90 Prozent auf 409.04 USD) und Global Payments (+ 3.87 Prozent auf 91.61 USD). Am anderen Ende der S&P 500-Liste stehen derweil AMD (Advanced Micro Devices) (-10.90 Prozent auf 521.50 USD), Dell Technologies (-9.86 Prozent auf 334.59 USD), Coherent (-9.35 Prozent auf 210.37 USD), Sandisk (-8.51 Prozent auf 857.66 USD) und Western Digital (-7.36 Prozent auf 288.30 USD) unter Druck.
Die teuersten Konzerne im S&P 500
Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das grösste Handelsvolumen im S&P 500 auf. 45’876’986 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Apple-Aktie hat im S&P 500 mit 4.672 Bio. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung.
S&P 500-Fundamentaldaten im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 weist 2026 laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 0.10 erwartet. Die Western Union Company-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 13.60 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.
Redaktion finanzen.ch
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