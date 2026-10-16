First Republic Bank Aktie 12082173 / US33616C1009
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16.10.2026 22:33:43
Schwacher Handel: S&P 500 beendet den Freitagshandel mit Verlusten
Der S&P 500 bewegte sich letztendlich im Minus.
Am Freitag stand der S&P 500 via NYSE zum Handelsende 1.09 Prozent im Minus bei 7’659.44 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 64.267 Bio. Euro wert. Zum Start des Freitagshandels stand ein Gewinn von 0.168 Prozent auf 7’757.09 Punkte an der Kurstafel, nach 7’744.06 Punkten am Vortag.
Bei 7’756.84 Einheiten erreichte der S&P 500 sein Tageshoch, während er hingegen mit 7’631.77 Punkten den niedrigsten Stand markierte.
So entwickelt sich der S&P 500 im Jahresverlauf
Seit Beginn der Woche fiel der S&P 500 bereits um 1.97 Prozent zurück. Der S&P 500 lag noch vor einem Monat, am 16.09.2026, bei 7’551.81 Punkten. Vor drei Monaten, am 16.07.2026, wies der S&P 500 einen Wert von 7’533.77 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 16.10.2025, wies der S&P 500 einen Stand von 6’629.07 Punkten auf.
Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 11.68 Prozent aufwärts. Das S&P 500-Jahreshoch beträgt derzeit 7’844.52 Punkte. Bei 6’316.91 Punkten steht hingegen das Jahrestief.
Tops und Flops im S&P 500 aktuell
Zu den Top-Aktien im S&P 500 zählen derzeit Diamondback Energy (+ 4.27 Prozent auf 203.95 USD), Kinder Morgan (+ 4.20 Prozent auf 34.20 USD), APA (+ 4.07 Prozent auf 49.15 USD), Northrop Grumman (+ 4.05 Prozent auf 519.86 USD) und Raytheon Technologies (+ 3.73 Prozent auf 193.92 USD). Am anderen Ende der S&P 500-Liste stehen derweil Twilio A (-10.62 Prozent auf 244.37 USD), Cerebras Systems (-10.52 Prozent auf 127.21 USD), Super Micro Computer (-9.86 Prozent auf 31.63 USD), Flex (-8.16 Prozent auf 90.46 USD) und Moderna (-7.82 Prozent auf 218.01 USD) unter Druck.
S&P 500-Aktien mit dem Top-Börsenwert
Im S&P 500 weist die NVIDIA-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 34’139’791 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Im S&P 500 macht die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 4.746 Bio. Euro den grössten Börsenwert aus.
Fundamentalkennzahlen der S&P 500-Aktien im Blick
Unter den S&P 500-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie mit 0.10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index präsentiert die Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 14.66 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.ch
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