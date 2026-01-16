Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13'414 -0.5%  SPI 18'528 -0.4%  Dow 49'359 -0.2%  DAX 25'297 -0.2%  Euro 0.9315 -0.1%  EStoxx50 6'029 -0.2%  Gold 4'595 -0.5%  Bitcoin 76'674 -0.1%  Dollar 0.8031 0.0%  Öl 64.1 0.3% 
PNC Financial Services Group Aktie

Schwacher Handel: S&P 500 beendet den Freitagshandel in der Verlustzone

Der S&P 500 wagte sich schlussendlich nicht aus der Reserve.

Schlussendlich beendete der S&P 500 den Freitagshandel nahezu unverändert (minus 0.06 Prozent) bei 6’940.01 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 56.057 Bio. Euro. Zuvor ging der S&P 500 0.229 Prozent höher bei 6’960.38 Punkten in den Freitagshandel, nach 6’944.47 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des S&P 500 lag heute bei 6’925.09 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 6’967.30 Punkten erreichte.

S&P 500-Performance im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn ging es für den S&P 500 bereits um 0.059 Prozent abwärts. Der S&P 500 bewegte sich noch vor einem Monat, am 16.12.2025, bei 6’800.26 Punkten. Vor drei Monaten, am 16.10.2025, wies der S&P 500 einen Stand von 6’629.07 Punkten auf. Der S&P 500 verzeichnete vor einem Jahr, am 16.01.2025, den Wert von 5’937.34 Punkten.

Der Index legte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 1.19 Prozent zu. Das S&P 500-Jahreshoch liegt aktuell bei 6’986.33 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 6’824.31 Zählern.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im S&P 500

Zu den Top-Aktien im S&P 500 zählen derzeit Super Micro Computer (+ 10.94 Prozent auf 32.64 USD), Micron Technology (+ 7.76 Prozent auf 362.75 USD), Moderna (+ 6.28 Prozent auf 41.83 USD), Quanta Services (+ 4.27 Prozent auf 466.75 USD) und PNC Financial Services Group (+ 3.79 Prozent auf 223.18 USD). Unter den schwächsten S&P 500-Aktien befinden sich hingegen West Pharmaceutical Services (-7.02 Prozent auf 259.79 USD), AppLovin (-6.30 Prozent auf 568.76 USD), State Street (-6.07 Prozent auf 128.02 USD), The Mosaic (-4.46 Prozent auf 26.35 USD) und NetApp (-4.21 Prozent auf 103.84 USD).

Die teuersten Konzerne im S&P 500

Im S&P 500 weist die Walmart-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NYSE 209’555’256 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie sticht im S&P 500 mit einer Marktkapitalisierung von 3.833 Bio. Euro heraus.

Fundamentalkennzahlen der S&P 500-Titel im Fokus

Unter den S&P 500-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie mit 0.10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 9.92 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Lyondellbasell Industries-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

