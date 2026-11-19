Der S&P 500 fällt im NYSE-Handel um 17:58 Uhr um 0.82 Prozent auf 7’263.27 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 61.871 Bio. Euro. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Gewinn von 0.931 Prozent auf 7’391.79 Punkte an der Kurstafel, nach 7’323.63 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Donnerstag bei 7’415.64 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 7’253.42 Punkten verzeichnete.

S&P 500-Entwicklung auf Jahressicht

Auf Wochensicht ging es für den S&P 500 bereits um 3.34 Prozent abwärts. Vor einem Monat, am 19.10.2026, lag der S&P 500-Kurs bei 7’690.73 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 19.08.2026, wies der S&P 500 einen Stand von 7’707.98 Punkten auf. Der S&P 500 stand noch vor einem Jahr, am 19.11.2025, bei 6’642.16 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 5.90 Prozent aufwärts. Das S&P 500-Jahreshoch beträgt derzeit 7’844.52 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 6’316.91 Punkten markiert.

S&P 500-Top-Flop-Aktien

Die stärksten Aktien im S&P 500 sind derzeit Everpure A (+ 14.33 Prozent auf 115.18 USD), Western Digital (+ 7.67 Prozent auf 310.29 USD), Seagate Technology (+ 7.65 Prozent auf 555.35 USD), Palo Alto Networks (+ 6.43 Prozent auf 361.79 USD) und Flex (+ 5.83 Prozent auf 79.20 USD). Unter Druck stehen im S&P 500 hingegen Williams-Sonoma (-13.18 Prozent auf 225.81 USD), UnitedHealth (-6.32 Prozent auf 327.81 USD), The Cigna Group Registered (-5.89 Prozent auf 268.57 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (-5.45 Prozent auf 501.27 USD) und Universal Health Services (-5.39 Prozent auf 176.05 USD).

S&P 500-Aktien mit dem grössten Börsenwert

Im S&P 500 ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 24’501’415 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Apple mit 4.660 Bio. Euro im S&P 500 den grössten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der S&P 500-Aktien im Fokus

In diesem Jahr verzeichnet die First Republic Bank-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0.10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500. Die Western Union Company-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 14.51 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch