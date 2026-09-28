Schwacher Handel: S&P 500 am Mittag in Rot

Am Montag tendiert der S&P 500 um 17:58 Uhr via NYSE 0.78 Prozent leichter bei 7’682.98 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 63.619 Bio. Euro. In den Montagshandel ging der S&P 500 0.435 Prozent tiefer bei 7’709.72 Punkten, nach 7’743.41 Punkten am Vortag.

Der S&P 500 verzeichnete bei 7’721.70 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Montag 7’666.60 Einheiten.

S&P 500-Performance seit Jahresbeginn

Noch vor einem Monat, am 28.08.2026, notierte der S&P 500 bei 7’711.76 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.06.2026, bewegte sich der S&P 500 bei 7’354.02 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.09.2025, wies der S&P 500 einen Stand von 6’643.70 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 12.02 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der S&P 500 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 7’816.70 Punkten. Bei 6’316.91 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im S&P 500

Zu den Gewinner-Aktien im S&P 500 zählen aktuell Gap (+ 3.69 Prozent auf 22.63 USD), Chipotle Mexican Grill (+ 3.22 Prozent auf 32.34 USD), Palo Alto Networks (+ 2.90 Prozent auf 385.59 USD), Intuitive Surgical (+ 2.27 Prozent auf 414.37 USD) und NVIDIA (+ 2.07 Prozent auf 229.73 USD). Die Verlierer im S&P 500 sind derweil Bloom Energy (-9.50 Prozent auf 261.26 USD), Carvana (-6.96 Prozent auf 60.53 USD), Intel (-6.71 Prozent auf 114.75 USD), QUALCOMM (-6.65 Prozent auf 188.54 USD) und DoorDash (-6.28 Prozent auf 181.21 USD).

S&P 500-Aktien mit dem grössten Handelsvolumen

Im S&P 500 ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 14’168’901 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die NVIDIA-Aktie mit 4.766 Bio. Euro die dominierende Aktie im S&P 500.

S&P 500-Fundamentalkennzahlen

Die First Republic Bank-Aktie verzeichnet mit 0.10 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500. Die Western Union Company-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 14.79 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch