Schwacher Handel: NASDAQ Composite zum Handelsende mit Abgaben

Zum Handelsschluss bewegte sich der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 0.93 Prozent tiefer bei 17’181.72 Punkten. In den Donnerstagshandel ging der NASDAQ Composite 0.059 Prozent stärker bei 17’352.64 Punkten, nach 17’342.41 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite verzeichnete bei 17’544.46 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 17’033.96 Einheiten.

So bewegt sich der NASDAQ Composite seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verlor der NASDAQ Composite bereits um 4.14 Prozent. Vor einem Monat, am 25.06.2024, wurde der NASDAQ Composite mit 17’717.65 Punkten berechnet. Der NASDAQ Composite bewegte sich noch vor drei Monaten, am 25.04.2024, bei 15’611.76 Punkten. Der NASDAQ Composite wurde vor einem Jahr, am 25.07.2023, mit 14’144.56 Punkten bewertet.

Seit Anfang des Jahres 2024 kletterte der Index bereits um 16.36 Prozent nach oben. Bei 18’671.07 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des NASDAQ Composite. Bei 14’477.57 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Zu den Top-Aktien im NASDAQ Composite zählen derzeit Sangamo Therapeutics (+ 20.00 Prozent auf 0.67 USD), Pegasystems (+ 12.82 Prozent auf 68.93 USD), NetScout Systems (+ 11.62 Prozent auf 20.37 USD), Pool (+ 10.01 Prozent auf 359.94 USD) und Forward Air (+ 9.37 Prozent auf 27.67 USD). Flop-Aktien im NASDAQ Composite sind derweil Nissan Motor (-13.17 Prozent auf 3.00 USD), LKQ (-12.43 Prozent auf 38.95 USD), Dixie Group (-10.00 Prozent auf 0.60 USD), FormFactor (-9.17 Prozent auf 51.70 USD) und Align Technology (-7.66 Prozent auf 226.05 USD).

Die meistgehandelten NASDAQ Composite-Aktien

Im NASDAQ Composite ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 92’588’592 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die Apple-Aktie weist im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 3.185 Bio. Euro.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung die Ebix-Aktie. Hier soll ein KGV von 0.03 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index bietet die Big 5 Sporting Goods-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 19.46 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch