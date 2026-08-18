Schwacher Handel: NASDAQ Composite zum Handelsende im Minus

Letztendlich sank der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel um 1.33 Prozent auf 26’289.71 Punkte. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 1.12 Prozent auf 26’346.88 Punkte an der Kurstafel, nach 26’644.91 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ Composite bis auf 26’266.68 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 26’422.50 Zählern.

NASDAQ Composite-Entwicklung auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, lag der NASDAQ Composite-Kurs bei 25’520.24 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 18.05.2026, betrug der NASDAQ Composite-Kurs 26’090.73 Punkte. Der NASDAQ Composite stand noch vor einem Jahr, am 18.08.2025, bei 21’629.77 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 13.14 Prozent nach oben. Das NASDAQ Composite-Jahreshoch beträgt derzeit 27’190.21 Punkte. Das Jahrestief steht hingegen bei 20’690.25 Punkten.

NASDAQ Composite-Top-Flop-Aktien

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ Composite sind aktuell Barrett Business Services (+ 5.17 Prozent auf 32.95 USD), Comtech Telecommunications (+ 4.79 Prozent auf 1.75 USD), Intuit (+ 4.41 Prozent auf 350.41 USD), Lifetime Brands (+ 4.10 Prozent auf 9.90 USD) und ACADIA Pharmaceuticals (+ 4.03 Prozent auf 30.18 USD). Die Verlierer im NASDAQ Composite sind hingegen AXT (-14.23 Prozent auf 82.31 USD), Baiducom (-12.73 Prozent auf 90.87 USD), Methode Electronics (-11.45 Prozent auf 16.01 USD), TTM Technologies (-10.83 Prozent auf 125.71 USD) und Amkor Technology (-10.54 Prozent auf 54.84 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im NASDAQ Composite sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 30’364’820 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im NASDAQ Composite macht die NVIDIA-Aktie die grösste Marktkapitalisierung aus. 4.709 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Consumer Portfolio Services-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 3.46 zu Buche schlagen. Die SIGA Technologies-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 20.48 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch