Schwacher Handel: NASDAQ Composite zum Ende des Montagshandels mit Abgaben

Am Montag tendierte der NASDAQ Composite via NASDAQ zum Handelsende 0.41 Prozent tiefer bei 16’019.27 Punkten. Zum Start des Montagshandels standen Verluste von 0.202 Prozent auf 16’052.63 Punkte an der Kurstafel, nach 16’085.11 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ Composite bis auf 16’085.95 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 15’978.04 Zählern.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.02.2024, wies der NASDAQ Composite 15’990.66 Punkte auf. Noch vor drei Monaten, am 11.12.2023, betrug der NASDAQ Composite-Kurs 14’432.49 Punkte. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.03.2023, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Stand von 11’138.89 Punkten.

Der Index legte seit Jahresanfang 2024 bereits um 8.49 Prozent zu. Im Jahreshoch erreichte der NASDAQ Composite bislang 16’449.70 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 14’477.57 Zählern markiert.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ Composite

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ Composite befinden sich aktuell BlackBerry (+ 10.75 Prozent auf 4.12 CAD), Radware (+ 10.02 Prozent auf 20.21 USD), Century Casinos (+ 10.00 Prozent auf 3.08 USD), Computer Programs and Systems (+ 9.35 Prozent auf 9.82 USD) und NetScout Systems (+ 9.05 Prozent auf 23.73 USD). Unter den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien befinden sich hingegen QC (-13.33 Prozent auf 0.52 USD), Arundel (-10.76 Prozent auf 0.14 CHF), Ballard Power (-10.24 Prozent auf 4.03 CAD), BE Semiconductor Industries (-9.18 Prozent auf 148.39 USD) und Nektar Therapeutics (-8.51 Prozent auf 0.83 USD).

Welche Aktien im NASDAQ Composite die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das grösste Handelsvolumen im NASDAQ Composite kann derzeit die Apple-Aktie aufweisen. 20’550’399 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Microsoft-Aktie weist im NASDAQ Composite mit 2.758 Bio. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Werte im Blick

In diesem Jahr verzeichnet die Bed Bath Beyond-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0.05 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite. CRESUD-Anleger werden 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 71.90 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.ch