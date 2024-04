Schwacher Handel: NASDAQ Composite zum Ende des Dienstagshandels leichter

Letztendlich schloss der NASDAQ Composite den Handelstag nahezu unverändert (minus 0.12 Prozent) bei 15’865.25 Punkten ab. In den Handel ging der NASDAQ Composite 0.180 Prozent leichter bei 15’856.38 Punkten, nach 15’885.02 Punkten am Vortag.

Bei 15’965.79 Einheiten erreichte der NASDAQ Composite sein Tageshoch, während er hingegen mit 15’822.02 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

NASDAQ Composite-Performance seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.03.2024, wies der NASDAQ Composite einen Stand von 15’973.17 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 16.01.2024, bewegte sich der NASDAQ Composite bei 14’944.35 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.04.2023, wies der NASDAQ Composite 12’123.47 Punkte auf.

Seit Jahresbeginn 2024 gewann der Index bereits um 7.44 Prozent. Bei 16’538.86 Punkten schaffte es der NASDAQ Composite bislang auf ein Jahreshoch. Bei 14’477.57 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ Composite

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite zählen aktuell Macatawa Bank (+ 37.66 Prozent auf 13.67 USD), AmeriServ Financial (+ 5.65 Prozent auf 2.43 USD), Landec (+ 4.64 Prozent auf 6.54 USD), EZCORP (+ 4.07 Prozent auf 11.26 USD) und Geron (+ 3.77 Prozent auf 3.58 USD). Unter den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien befinden sich hingegen Ebix (-13.46 Prozent auf 0.77 USD), Enzon Pharmaceuticals (-13.37 Prozent auf 0.06 USD), Cutera (-9.05 Prozent auf 2.01 USD), Lifetime Brands (-6.67 Prozent auf 9.52 USD) und MicroStrategy (-6.13 Prozent auf 1’254.03 USD).

Welche NASDAQ Composite-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im NASDAQ Composite ist die Apple-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 22’838’806 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im NASDAQ Composite hat die Microsoft-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 2.954 Bio. Euro den grössten Anteil.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Mitglieder im Blick

Unter den NASDAQ Composite-Aktien weist 2025 laut FactSet-Schätzung die Bed Bath Beyond-Aktie mit 0.05 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 19.80 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Comtech Telecommunications-Aktie an.

