Schwacher Handel: NASDAQ Composite verliert letztendlich

Am Donnerstag schloss der NASDAQ Composite nahezu unverändert (minus 0.13 Prozent) bei 16’286.45 Punkten. Zuvor eröffnete der Index bei 16’399.97 Zählern und damit 0.569 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (16’307.16 Punkte).

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Donnerstag bei 16’408.51 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 16’181.17 Punkten verzeichnete.

NASDAQ Composite-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verlor der NASDAQ Composite bereits um 4.87 Prozent. Vor einem Monat, am 17.03.2025, wies der NASDAQ Composite einen Stand von 17’808.66 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 17.01.2025, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Wert von 19’630.20 Punkten. Vor einem Jahr, am 17.04.2024, wurde der NASDAQ Composite mit 15’683.37 Punkten berechnet.

Der Index fiel seit Jahresbeginn 2025 bereits um 15.53 Prozent zurück. Das Jahreshoch des NASDAQ Composite steht derzeit bei 20’118.61 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 14’784.03 Punkten registriert.

NASDAQ Composite-Tops und -Flops

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite befinden sich derzeit Hooker Furniture (+ 14.80 Prozent auf 8.69 USD), AmeriServ Financial (+ 9.72 Prozent auf 2.37 USD), Nissan Motor (+ 8.86 Prozent auf 2.58 USD), JetBlue Airways (+ 7.15 Prozent auf 3.67 USD) und Forward Air (+ 6.62 Prozent auf 15.63 USD). Flop-Aktien im NASDAQ Composite sind derweil Snap-On (-8.00 Prozent auf 305.44 USD), Ballard Power (-5.83 Prozent auf 1.13 USD), Innodata (-5.00 Prozent auf 33.04 USD), Neogen (-4.57 Prozent auf 4.39 USD) und Astronics (-4.52 Prozent auf 21.76 USD).

Die teuersten NASDAQ Composite-Unternehmen

Im NASDAQ Composite weist die NVIDIA-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 69’661’739 Aktien gehandelt. Die Apple-Aktie hat im NASDAQ Composite mit 2.570 Bio. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung.

Dieses KGV weisen die NASDAQ Composite-Aktien auf

2025 verzeichnet die Consumer Portfolio Services-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4.65 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite. Die Alliance Resource Partners LP-Aktie präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10.45 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

