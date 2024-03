Schwacher Handel: NASDAQ Composite verbucht zum Handelsende Abschläge

Letztendlich tendierte der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 1.65 Prozent leichter bei 15’939.59 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0.801 Prozent schwächer bei 16’077.74 Punkten in den Handel, nach 16’207.51 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 16’087.56 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 15’862.63 Punkten verzeichnete.

NASDAQ Composite-Jahreshoch und -Jahrestief

Der NASDAQ Composite verzeichnete vor einem Monat, am 05.02.2024, den Stand von 15’597.68 Punkten. Der NASDAQ Composite bewegte sich noch vor drei Monaten, am 05.12.2023, bei 14’229.91 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.03.2023, wies der NASDAQ Composite einen Wert von 11’689.01 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2024 gewann der Index bereits um 7.95 Prozent. Das Jahreshoch des NASDAQ Composite steht derzeit bei 16’302.24 Punkten. Bei 14’477.57 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im NASDAQ Composite

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ Composite sind aktuell Enzon Pharmaceuticals (+ 27.19 Prozent auf 0.08 USD), New York Community Bancorp (+ 17.95 Prozent auf 3.22 USD), 3D Systems (+ 8.27 Prozent auf 4.45 USD), Atrion (+ 5.72 Prozent auf 410.74 USD) und Texas Capital Bancshares (+ 5.38 Prozent auf 61.08 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ Composite hingegen MicroStrategy (-21.21 Prozent auf 1’051.01 USD), Compugen (-13.56 Prozent auf 2.55 USD), Powell Industries (-10.10 Prozent auf 166.16 USD), Commercial Vehicle Group (-7.66 Prozent auf 6.15 USD) und Microvision (-6.97 Prozent auf 2.07 USD).

Welche Aktien im NASDAQ Composite das grösste Handelsvolumen aufweisen

Das Handelsvolumen der Apple-Aktie ist im NASDAQ Composite derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via NASDAQ 28’598’315 Aktien gehandelt. Im NASDAQ Composite weist die Microsoft-Aktie die grösste Marktkapitalisierung auf. 2.847 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ Composite-Aktien

Die Bed Bath Beyond-Aktie weist mit 0.05 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite auf. Mit 74.51 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der CRESUD-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

