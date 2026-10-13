Applied Materials Aktie 908542 / US0382221051
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13.10.2026 20:03:21
Schwacher Handel: NASDAQ Composite verbucht Verluste
Der NASDAQ Composite verliert heute an Wert.
Der NASDAQ Composite tendiert im NASDAQ-Handel um 20:01 Uhr um 0.27 Prozent schwächer bei 27’171.66 Punkten. In den Dienstagshandel ging der NASDAQ Composite 0.393 Prozent leichter bei 27’138.73 Punkten, nach 27’245.90 Punkten am Vortag.
Der NASDAQ Composite erreichte am Dienstag sein Tagestief bei 27’116.08 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 27’277.88 Punkten lag.
So bewegt sich der NASDAQ Composite auf Jahressicht
Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.09.2026, wies der NASDAQ Composite einen Stand von 26’333.04 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 13.07.2026, bewegte sich der NASDAQ Composite bei 25’873.18 Punkten. Der NASDAQ Composite wies vor einem Jahr, am 13.10.2025, einen Stand von 22’694.61 Punkten auf.
Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 16.94 Prozent aufwärts. Aktuell liegt der NASDAQ Composite bei einem Jahreshoch von 27’722.75 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 20’690.25 Zählern.
Das sind die Gewinner und Verlierer im NASDAQ Composite
Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite zählen aktuell Americas Car-Mart (+ 6.46 Prozent auf 1.40 USD), SMC (+ 5.90 Prozent auf 466.74 USD), Infosys (+ 5.59 Prozent auf 11.44 USD), Oracle (+ 4.44 Prozent auf 143.49 USD) und USANA Health Sciences (+ 4.41 Prozent auf 15.61 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ Composite hingegen PDF Solutions (-10.00 Prozent auf 47.42 USD), Applied Materials (-7.83 Prozent auf 458.57 USD), Ultra Clean (-5.94 Prozent auf 59.74 USD), AngioDynamics (-5.88 Prozent auf 10.73 USD) und Take Two (-5.86 Prozent auf 196.59 USD).
Die teuersten Unternehmen im NASDAQ Composite
Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das grösste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 9’706’532 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 4.942 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im NASDAQ Composite derzeit den höchsten Börsenwert auf.
Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Aktien im Blick
Die Consumer Portfolio Services-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3.46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ Composite-Werten. Mit 18.99 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.
Redaktion finanzen.ch
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