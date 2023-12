Schwacher Handel: NASDAQ Composite schlussendlich im Minus

Am Montag tendierte der NASDAQ Composite via NASDAQ schlussendlich 0.84 Prozent tiefer bei 14’185.49 Punkten. In den Handel ging der NASDAQ Composite 0.953 Prozent schwächer bei 14’168.66 Punkten, nach 14’305.03 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Montag bei 14’197.52 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 14’058.52 Punkten verzeichnete.

NASDAQ Composite-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 03.11.2023, den Wert von 13’478.28 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 01.09.2023, wurde der NASDAQ Composite mit 14’031.81 Punkten berechnet. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.12.2022, notierte der NASDAQ Composite bei 11’461.50 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2023 legte der Index bereits um 36.57 Prozent zu. Der NASDAQ Composite verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 14’446.55 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 10’265.04 Punkten.

NASDAQ Composite-Gewinner und -Verlierer

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite zählen aktuell Cutera (+ 39.78 Prozent auf 2.60 USD), Sify (+ 11.92 Prozent auf 1.69 USD), ADTRAN (+ 10.51 Prozent auf 6.10 USD), Trinity Biotech (+ 8.35 Prozent auf 0.52 USD) und QC (+ 8.33 Prozent auf 0.65 USD). Am anderen Ende der NASDAQ Composite-Liste stehen hingegen Geron (-6.53 Prozent auf 1.86 USD), Rambus (-5.92 Prozent auf 64.85 USD), Daktronics (-5.70 Prozent auf 10.25 USD), Anglo American (-3.74 Prozent auf 22.25 GBP) und BE Semiconductor Industries (-3.64 Prozent auf 136.30 USD) unter Druck.

NASDAQ Composite-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Aktuell weist die Intel-Aktie das grösste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 16’922’801 Aktien gehandelt. Mit 2.740 Bio. Euro macht die Apple-Aktie im NASDAQ Composite derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Titel im Fokus

2023 verzeichnet die New York Community Bancorp-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2.50 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite. Mit 43.43 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der CRESUD-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.ch