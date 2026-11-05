Schwacher Handel: NASDAQ Composite rutscht letztendlich ab

Zum Handelsschluss tendierte der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 5.52 Prozent tiefer bei 24’315.00 Punkten. Zum Start des Donnerstagshandels standen Verluste von 0.693 Prozent auf 25’558.11 Punkte an der Kurstafel, nach 25’736.51 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des NASDAQ Composite lag heute bei 24’262.14 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 25’559.03 Punkten erreichte.

NASDAQ Composite-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verbucht der NASDAQ Composite bislang ein Minus von 5.02 Prozent. Der NASDAQ Composite lag noch vor einem Monat, am 05.10.2026, bei 27’477.31 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 05.08.2026, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Stand von 26’363.44 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 05.11.2025, bewegte sich der NASDAQ Composite bei 23’499.80 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresanfang 2026 ein Plus von 4.65 Prozent zu Buche. Bei 27’722.75 Punkten markierte der NASDAQ Composite bislang ein Jahreshoch. Bei 20’690.25 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im NASDAQ Composite

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite befinden sich aktuell Americas Car-Mart (+ 20.63 Prozent auf 1.52 USD), Inter Parfums (+ 9.48 Prozent auf 135.28 USD), Royal Gold (+ 6.18 Prozent auf 261.28 USD), Donegal Group B (+ 5.99 Prozent auf 25.64 USD) und Ceragon Networks (+ 5.50 Prozent auf 2.11 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ Composite sind hingegen 3D Systems (-36.74 Prozent auf 1.67 USD), Cogent Communications (-30.93 Prozent auf 4.69 USD), Methode Electronics (-23.44 Prozent auf 10.16 USD), AXT (-22.76 Prozent auf 36.72 USD) und ScanSource (-20.90 Prozent auf 45.07 USD).

Welche NASDAQ Composite-Aktien das grösste Handelsvolumen aufweisen

Die Aktie im NASDAQ Composite mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 78’837’003 Aktien gehandelt. Im NASDAQ Composite macht die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 4.431 Bio. Euro den grössten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Werte im Blick

Die Americas Car-Mart-Aktie weist mit 1.58 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite auf. Mit 19.05 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der SIGA Technologies-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch