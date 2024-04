Schwacher Handel: NASDAQ Composite präsentiert sich zum Handelsende leichter

Am Donnerstag notierte der NASDAQ Composite via NASDAQ schlussendlich 0.52 Prozent tiefer bei 15’601.50 Punkten. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Gewinn von 0.142 Prozent auf 15’705.69 Punkte an der Kurstafel, nach 15’683.37 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des NASDAQ Composite lag heute bei 15’587.50 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 15’786.12 Punkten erreichte.

NASDAQ Composite-Entwicklung seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht fiel der NASDAQ Composite bereits um 4.15 Prozent zurück. Der NASDAQ Composite erreichte vor einem Monat, am 18.03.2024, den Stand von 16’103.45 Punkten. Der NASDAQ Composite erreichte vor drei Monaten, am 18.01.2024, den Stand von 15’055.65 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 18.04.2023, wies der NASDAQ Composite einen Stand von 12’153.41 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 5.66 Prozent nach oben. 16’538.86 Punkte markierten den Höchststand des NASDAQ Composite im laufenden Jahr. Das Jahrestief wurde hingegen bei 14’477.57 Punkten erreicht.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ Composite

Die Top-Aktien im NASDAQ Composite sind derzeit Dorel Industries (+ 6.77 Prozent auf 6.15 CAD), AmeriServ Financial (+ 4.67 Prozent auf 2.69 USD), JetBlue Airways (+ 4.10 Prozent auf 7.11 USD), Powell Industries (+ 3.81 Prozent auf 128.14 USD) und Omnicell (+ 3.73 Prozent auf 27.25 USD). Schwächer notieren im NASDAQ Composite derweil Ligand Pharmaceuticals (-8.05 Prozent auf 72.52 USD), Snap-On (-7.67 Prozent auf 261.76 USD), Century Casinos (-7.32 Prozent auf 2.91 USD), Comtech Telecommunications (-6.72 Prozent auf 1.88 USD) und Sangamo Therapeutics (-5.99 Prozent auf 0.49 USD).

Welche Aktien im NASDAQ Composite den grössten Börsenwert aufweisen

Die Intel-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 15’038’195 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Microsoft-Aktie mit 2.883 Bio. Euro die dominierende Aktie im NASDAQ Composite.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Werte im Fokus

In diesem Jahr präsentiert die Bed Bath Beyond-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0.05 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite. Die Comtech Telecommunications-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung mit 19.90 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch