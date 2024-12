Schwacher Handel: NASDAQ Composite präsentiert sich zum Ende des Dienstagshandels leichter

Am Dienstag sank der NASDAQ Composite via NASDAQ schlussendlich um 0.90 Prozent auf 19’310.79 Punkte. In den Dienstagshandel ging der NASDAQ Composite 0.331 Prozent stärker bei 19’551.36 Punkten, nach 19’486.78 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite verzeichnete bei 19’563.72 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Dienstag 19’283.41 Einheiten.

NASDAQ Composite-Jahreshoch und -Jahrestief

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite wies am vorherigen Handelstag, dem 29.11.2024, einen Stand von 19’218.17 Punkten auf. Am letzten Handelstag im September, dem 30.09.2024, wies der NASDAQ Composite einen Stand von 18’189.17 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.12.2023, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Wert von 15’011.35 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresanfang 2024 bereits um 30.78 Prozent. Das NASDAQ Composite-Jahreshoch liegt derzeit bei 20’204.58 Punkten. Bei 14’477.57 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Top und Flops heute

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite befinden sich aktuell ACADIA Pharmaceuticals (+ 9.95 Prozent auf 18.35 USD), Century Casinos (+ 9.09 Prozent auf 3.24 USD), Nortech Systems (+ 7.55 Prozent auf 10.90 USD), Dorel Industries (+ 7.16 Prozent auf 2.65 USD) und Nissan Motor (+ 7.14 Prozent auf 3.23 USD). Am anderen Ende der NASDAQ Composite-Liste stehen hingegen Sangamo Therapeutics (-56.41 Prozent auf 1.02 USD), Microvision (-20.12 Prozent auf 1.31 USD), Elron Electronic Industries (-13.04 Prozent auf 1.00 USD), Innodata (-6.11 Prozent auf 39.52 USD) und Comtech Telecommunications (-5.87 Prozent auf 4.01 USD) unter Druck.

Diese NASDAQ Composite-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im NASDAQ Composite ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 37’413’245 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 3.661 Bio. Euro macht die Apple-Aktie im NASDAQ Composite derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ Composite-Aktien

Im NASDAQ Composite präsentiert die Bed Bath Beyond-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0.05 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Resources Connection-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 12.13 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch