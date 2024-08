Schwacher Handel: NASDAQ Composite notiert schlussendlich im Minus

Am Freitag tendierte der NASDAQ Composite via NASDAQ zum Handelsende 2.43 Prozent leichter bei 16’776.16 Punkten. In den Handel ging der NASDAQ Composite 2.41 Prozent leichter bei 16’780.45 Punkten, nach 17’194.15 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite verzeichnete bei 16’920.63 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 16’582.79 Einheiten.

NASDAQ Composite-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verbucht der NASDAQ Composite bislang ein Minus von 3.83 Prozent. Der NASDAQ Composite verzeichnete vor einem Monat, am 02.07.2024, den Wert von 18’028.76 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 02.05.2024, notierte der NASDAQ Composite bei 15’840.96 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 02.08.2023, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Wert von 13’973.45 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 legte der Index bereits um 13.61 Prozent zu. Das Jahreshoch des NASDAQ Composite beträgt derzeit 18’671.07 Punkte. Bei 14’477.57 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Gewinner und Verlierer im NASDAQ Composite

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite zählen aktuell Sangamo Therapeutics (+ 23.61 Prozent auf 0.87 USD), Cerus (+ 14.95 Prozent auf 2.35 USD), MarketAxess (+ 6.06 Prozent auf 234.63 USD), EZCORP (+ 5.53 Prozent auf 11.07 USD) und Merit Medical Systems (+ 5.49 Prozent auf 88.74 USD). Zu den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien zählen derweil inTest (-27.55 Prozent auf 7.81 USD), Intel (-26.06 Prozent auf 21.48 USD), Universal Display (-18.99 Prozent auf 172.28 USD), Cumulus Media A (-18.59 Prozent auf 1.62 USD) und AXT (-18.54 Prozent auf 2.68 USD).

Blick in den NASDAQ Composite: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im NASDAQ Composite weist die NVIDIA-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 90’468’317 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 3.154 Bio. Euro macht die Apple-Aktie im NASDAQ Composite derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Mitglieder

Im NASDAQ Composite präsentiert die Ebix-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0.03 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Big 5 Sporting Goods-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit 19.46 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

