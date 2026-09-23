Schwacher Handel: NASDAQ Composite notiert nachmittags im Minus

Der NASDAQ Composite notiert im NASDAQ-Handel um 20:00 Uhr um 1.02 Prozent tiefer bei 26’966.10 Punkten. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Verlust von 0.113 Prozent auf 27’213.52 Punkte an der Kurstafel, nach 27’244.28 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des NASDAQ Composite lag heute bei 26’873.54 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 27’217.33 Punkten erreichte.

NASDAQ Composite-Entwicklung seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht legte der NASDAQ Composite bereits um 0.909 Prozent zu. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, bei 26’180.45 Punkten. Der NASDAQ Composite erreichte vor drei Monaten, am 23.06.2026, den Stand von 25’587.04 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 23.09.2025, wies der NASDAQ Composite einen Stand von 22’573.47 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 16.05 Prozent nach oben. 27’288.79 Punkte markierten den Höchststand des NASDAQ Composite im laufenden Jahr. Das Jahrestief wurde hingegen bei 20’690.25 Punkten erreicht.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ Composite

Die Top-Aktien im NASDAQ Composite sind derzeit AAON (+ 6.38 Prozent auf 84.33 USD), Methode Electronics (+ 5.84 Prozent auf 14.31 USD), WD-40 (+ 3.32 Prozent auf 200.68 USD), Ceragon Networks (+ 3.32 Prozent auf 2.18 USD) und PC Connection (+ 3.21 Prozent auf 89.63 USD). Schwächer notieren im NASDAQ Composite derweil Cogent Communications (-7.95 Prozent auf 8.57 USD), SMC (-7.77 Prozent auf 415.50 USD), Paychex (-7.66 Prozent auf 105.76 USD), Expedia (-6.60 Prozent auf 262.18 USD) und Compugen (-5.82 Prozent auf 2.35 USD).

Welche Aktien im NASDAQ Composite den grössten Börsenwert aufweisen

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 9’038’458 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die NVIDIA-Aktie mit 4.796 Bio. Euro die dominierende Aktie im NASDAQ Composite.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Werte im Fokus

In diesem Jahr präsentiert die Consumer Portfolio Services-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3.46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite. Die SIGA Technologies-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 18.40 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch