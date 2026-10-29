Schwacher Handel: NASDAQ Composite liegt zum Start im Minus

Am Donnerstag bewegt sich der NASDAQ Composite um 15:58 Uhr via NASDAQ 1.53 Prozent schwächer bei 26’144.58 Punkten. In den Handel ging der NASDAQ Composite 1.31 Prozent leichter bei 26’201.82 Punkten, nach 26’549.85 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite verzeichnete bei 26’243.13 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 26’053.16 Einheiten.

NASDAQ Composite-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verbucht der NASDAQ Composite bislang ein Plus von 0.452 Prozent. Der NASDAQ Composite verzeichnete vor einem Monat, am 29.09.2026, den Wert von 26’797.54 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 29.07.2026, notierte der NASDAQ Composite bei 24’442.94 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 29.10.2025, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Wert von 23’958.47 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 legte der Index bereits um 12.52 Prozent zu. Das Jahreshoch des NASDAQ Composite beträgt derzeit 27’722.75 Punkte. Bei 20’690.25 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Gewinner und Verlierer im NASDAQ Composite

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite zählen aktuell Textron (+ 12.61 Prozent auf 88.20 USD), Upbound Group (+ 12.60 Prozent auf 19.04 USD), Americas Car-Mart (+ 10.14 Prozent auf 0.96 USD), Century Casinos (+ 8.26 Prozent auf 0.77 USD) und KLA (+ 7.31 Prozent auf 170.38 USD). Zu den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien zählen derweil Monro Muffler Brake (-16.92 Prozent auf 11.88 USD), Alphabet A (ex Google) (-12.24 Prozent auf 285.12 USD), Alphabet C (ex Google) (-12.00 Prozent auf 283.26 USD), Nortech Systems (-11.20 Prozent auf 9.99 USD) und FormFactor (-9.28 Prozent auf 100.07 USD).

Blick in den NASDAQ Composite: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im NASDAQ Composite weist die Alphabet A (ex Google)-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 14’586’057 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 4.657 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im NASDAQ Composite derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Mitglieder

Im NASDAQ Composite präsentiert die Americas Car-Mart-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 1.08 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die SIGA Technologies-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 18.13 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch