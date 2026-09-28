Nissan Motor Aktie 763092 / JP3672400003
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28.09.2026 18:00:38
Schwacher Handel: NASDAQ Composite am Mittag in Rot
Der NASDAQ Composite erleidet derzeit Verluste.
Der NASDAQ Composite notiert im NASDAQ-Handel um 17:58 Uhr um 0.90 Prozent schwächer bei 26’824.12 Punkten. In den Handel ging der NASDAQ Composite 0.491 Prozent leichter bei 26’935.76 Punkten, nach 27’068.72 Punkten am Vortag.
Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 26’976.59 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 26’709.69 Punkten.
NASDAQ Composite-Entwicklung im Jahresverlauf
Der NASDAQ Composite wurde vor einem Monat, am 28.08.2026, mit 26’402.42 Punkten bewertet. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.06.2026, wies der NASDAQ Composite einen Wert von 25’297.62 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite stand am vorherigen Handelstag, dem 26.09.2025, bei 22’484.07 Punkten.
Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 15.44 Prozent aufwärts. Der NASDAQ Composite erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 27’288.79 Punkten. 20’690.25 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.
NASDAQ Composite-Top-Flop-Liste
Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite befinden sich aktuell Lifecore Biomedical (+ 56.43 Prozent auf 6.57 USD), American Eagle Outfitters (+ 2.96 Prozent auf 17.07 USD), Net 1 Ueps Technologies (+ 2.87 Prozent auf 4.30 USD), Ionis Pharmaceuticals (+ 2.79 Prozent auf 45.74 USD) und BlackBerry (+ 2.74 Prozent auf 8.44 USD). Unter den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien befinden sich hingegen Modine Manufacturing (-11.79 Prozent auf 174.72 USD), Donegal Group B (-8.35 Prozent auf 16.68 USD), AXT (-8.28 Prozent auf 72.40 USD), TTM Technologies (-7.11 Prozent auf 119.99 USD) und Nissan Motor (-6.72 Prozent auf 1.86 USD).
Die meistgehandelten Aktien im NASDAQ Composite
Das grösste Handelsvolumen im NASDAQ Composite kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 14’168’901 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ Composite weist die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 4.766 Bio. Euro den grössten Börsenwert auf.
Diese Dividenden zahlen die NASDAQ Composite-Mitglieder
Unter den NASDAQ Composite-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Consumer Portfolio Services-Aktie mit 3.46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die SIGA Technologies-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 17.39 Prozent, die höchste im Index.
Redaktion finanzen.ch
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