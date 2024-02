Schwacher Handel: NASDAQ 100 verbucht zum Handelsende Verluste

Am Dienstag ging es im NASDAQ 100 via NASDAQ letztendlich um 0.79 Prozent auf 17’546.10 Punkte nach unten. Zum Handelsstart standen Verluste von 0.536 Prozent auf 17’591.17 Punkte an der Kurstafel, nach 17’685.98 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der NASDAQ 100 bei 17’399.41 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 17’657.08 Punkten.

NASDAQ 100-Performance auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 notierte am vorherigen Handelstag, dem 19.01.2024, bei 17’314.00 Punkten. Der NASDAQ 100 erreichte vor drei Monaten, am 20.11.2023, den Wert von 16’027.06 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.02.2023, wies der NASDAQ 100 12’358.18 Punkte auf.

Seit Beginn des Jahres 2024 schlägt ein Plus von 6.06 Prozent zu Buche. In diesem Jahr markierte der NASDAQ 100 bereits ein Jahreshoch bei 18’041.45 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 16’249.19 Punkten.

NASDAQ 100-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den Top-Aktien im NASDAQ 100 zählen aktuell The Kraft Heinz Company (+ 2.33 Prozent auf 35.62 USD), Intel (+ 2.32 Prozent auf 44.52 USD), GLOBALFOUNDRIES (+ 2.10 Prozent auf 54.50 USD), Dollar Tree (+ 2.04 Prozent auf 146.29 USD) und Mondelez (+ 1.68 Prozent auf 73.19 USD). Flop-Aktien im NASDAQ 100 sind hingegen Applied Materials (-5.23 Prozent auf 189.14 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (-4.70 Prozent auf 165.69 USD), NVIDIA (-4.35 Prozent auf 694.52 USD), JDcom (-4.09 Prozent auf 23.23 USD) und Enphase Energy (-3.28 Prozent auf 127.55 USD).

Die meistgehandelten Aktien im NASDAQ 100

Im NASDAQ 100 sticht die Intel-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 19’647’216 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Microsoft-Aktie weist im NASDAQ 100 mit 2.787 Bio. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

Dieses KGV weisen die NASDAQ 100-Werte auf

Im NASDAQ 100 weist die Walgreens Boots Alliance-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6.74 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die höchste Dividendenrendite ist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.91 Prozent bei der Walgreens Boots Alliance-Aktie zu erwarten.

