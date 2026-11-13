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NASDAQ-Handel im Blick 13.11.2026 22:33:49

Schwacher Handel: NASDAQ 100 verbucht letztendlich Verluste

Schwacher Handel: NASDAQ 100 verbucht letztendlich Verluste

Der NASDAQ 100 erlitt letztendlich Verluste.

Am Freitag notierte der NASDAQ 100 via NASDAQ schlussendlich 1.22 Prozent tiefer bei 27’943.74 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0.084 Prozent auf 28’265.54 Punkte an der Kurstafel, nach 28’289.19 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 27’609.71 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 28’295.80 Punkten.

NASDAQ 100 seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verzeichnet der NASDAQ 100 bislang Gewinne von 2.50 Prozent. Noch vor einem Monat, am 13.10.2026, bewegte sich der NASDAQ 100 bei 30’569.48 Punkten. Der NASDAQ 100 erreichte vor drei Monaten, am 13.08.2026, den Stand von 30’084.50 Punkten. Vor einem Jahr, am 13.11.2025, lag der NASDAQ 100-Kurs bei 24’993.46 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 10.86 Prozent nach oben. Der NASDAQ 100 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 31’361.37 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 22’841.42 Punkten erreicht.

Das sind die Tops und Flops im NASDAQ 100

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 zählen derzeit Alnylam Pharmaceuticals (+ 5.36 Prozent auf 165.04 USD), AppLovin (+ 3.92 Prozent auf 409.10 USD), Airbnb (+ 3.12 Prozent auf 186.78 USD), Workday (+ 3.05 Prozent auf 196.45 USD) und Meta Platforms (ex Facebook) (+ 2.90 Prozent auf 641.69 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ 100 sind hingegen Nebius (-9.92 Prozent auf 115.88 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (-8.75 Prozent auf 534.06 USD), Cisco (-6.24 Prozent auf 95.64 USD), CoreWeave (-6.13 Prozent auf 53.13 USD) und Sandisk (-5.59 Prozent auf 885.01 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im NASDAQ 100 ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 84’890’737 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Mit 4.672 Bio. Euro macht die Apple-Aktie im NASDAQ 100 derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

Dieses KGV weisen die NASDAQ 100-Werte auf

Die Micron Technology-Aktie präsentiert mit 4.55 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100. Unter den Aktien im Index präsentiert die Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.54 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch

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Zum NASDAQ 100-Chart

Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com
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Long 14’116.36 13.77 SPBTLU
Long 13’495.65 8.86 SYBVIU
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