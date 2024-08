Schwacher Handel: NASDAQ 100 notiert letztendlich im Minus

Am Dienstag verlor der NASDAQ 100 via NASDAQ letztendlich 0.24 Prozent auf 19’719.82 Punkte. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0.152 Prozent auf 19’736.35 Punkte an der Kurstafel, nach 19’766.49 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des NASDAQ 100 lag heute bei 19’835.38 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 19’652.18 Punkten erreichte.

NASDAQ 100-Entwicklung seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 stand am vorherigen Handelstag, dem 19.07.2024, bei 19’522.62 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 20.05.2024, notierte der NASDAQ 100 bei 18’674.19 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.08.2023, notierte der NASDAQ 100 bei 14’694.84 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 schlägt ein Plus von 19.20 Prozent zu Buche. Das NASDAQ 100-Jahreshoch liegt aktuell bei 20’690.97 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16’249.19 Punkten erreicht.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ 100

Die stärksten Aktien im NASDAQ 100 sind derzeit Palo Alto Networks (+ 7.18 Prozent auf 368.01 USD), PayPal (+ 3.54 Prozent auf 71.89 USD), Warner Bros Discovery (+ 1.83 Prozent auf 7.77 USD), Netflix (+ 1.45 Prozent auf 698.54 USD) und PepsiCo (+ 1.17 Prozent auf 175.85 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ 100 stehen hingegen DexCom (-6.23 Prozent auf 72.85 USD), JDcom (-4.57 Prozent auf 28.19 USD), Pinduoduo (spons ADRs) (-4.56 Prozent auf 144.22 USD), Moderna (-3.36 Prozent auf 86.94 USD) und Diamondback Energy (-3.11 Prozent auf 189.75 USD).

Blick in den NASDAQ 100: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im NASDAQ 100 ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 43’220’775 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die Apple-Aktie nimmt im NASDAQ 100, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 3.102 Bio. Euro den grössten Anteil ein.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ 100-Mitglieder

2024 präsentiert die JDcom-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 8.85 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Diamondback Energy-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 4.58 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.ch