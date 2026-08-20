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NASDAQ 100-Kursentwicklung 20.08.2026 18:00:19

Schwacher Handel: NASDAQ 100 notiert am Mittag im Minus

Schwacher Handel: NASDAQ 100 notiert am Mittag im Minus

Der NASDAQ 100 erleidet am Donnerstag Verluste.

Am Donnerstag verliert der NASDAQ 100 um 17:58 Uhr via NASDAQ 0.64 Prozent auf 29’236.24 Punkte. Zuvor ging der NASDAQ 100 0.445 Prozent schwächer bei 29’295.15 Punkten in den Handel, nach 29’426.02 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 29’378.81 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 29’183.55 Punkten.

NASDAQ 100 seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verbucht der NASDAQ 100 bislang einen Verlust von 3.03 Prozent. Der NASDAQ 100 lag vor einem Monat, am 20.07.2026, bei 28’604.23 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 20.05.2026, bewegte sich der NASDAQ 100 bei 29’297.70 Punkten. Vor einem Jahr, am 20.08.2025, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Stand von 23’249.57 Punkten.

Der Index legte seit Jahresanfang 2026 bereits um 15.99 Prozent zu. In diesem Jahr markierte der NASDAQ 100 bereits ein Jahreshoch bei 30’762.20 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 22’841.42 Punkten.

Tops und Flops aktuell

Zu den Top-Aktien im NASDAQ 100 zählen aktuell Strategy (ex MicroStrategy) (+ 7.65 Prozent auf 112.23 USD), Lumentum (+ 3.56 Prozent auf 857.05 USD), Diamondback Energy (+ 2.94 Prozent auf 214.68 USD), Seagate Technology (+ 2.73 Prozent auf 855.31 USD) und Western Digital (+ 2.18 Prozent auf 472.17 USD). Die schwächsten NASDAQ 100-Aktien sind derweil Walmart (-9.83 Prozent auf 103.07 USD), SpaceX (-6.33 Prozent auf 130.81 USD), Rocket Lab (-5.18 Prozent auf 71.91 USD), Nebius (-4.89 Prozent auf 212.95 USD) und CrowdStrike (-3.98 Prozent auf 193.61 USD).

Welche Aktien im NASDAQ 100 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die SpaceX-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 14’947’986 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie nimmt im NASDAQ 100, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 4.550 Bio. Euro den grössten Anteil ein.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Aktien im Fokus

Unter den NASDAQ 100-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Comcast-Aktie mit 7.58 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Kraft Heinz Company-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.24 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Zum NASDAQ 100-Chart

Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com
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