Schwacher Handel: NASDAQ 100 nachmittags in Rot

Am Mittwoch fällt der NASDAQ 100 um 20:01 Uhr via NASDAQ um 0.11 Prozent auf 15’860.91 Punkte. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0.708 Prozent auf 15’990.20 Punkte an der Kurstafel, nach 15’877.71 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des NASDAQ 100 lag heute bei 15’990.94 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 15’823.87 Punkten erreichte.

NASDAQ 100-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verbucht der NASDAQ 100 bislang einen Gewinn von 0.150 Prozent. Der NASDAQ 100 wies vor einem Monat, am 06.11.2023, einen Wert von 15’154.93 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 06.09.2023, wurde der NASDAQ 100 mit einer Bewertung von 15’371.44 Punkten gehandelt. Der NASDAQ 100 stand vor einem Jahr, am 06.12.2022, bei 11’549.69 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2023 bereits um 46.01 Prozent. Der NASDAQ 100 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 16’166.51 Punkten. Bei 10’696.42 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Das sind die Tops und Flops im NASDAQ 100

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell Lucid (+ 6.56 Prozent auf 4.47 USD), Walgreens Boots Alliance (+ 4.88 Prozent auf 21.51 USD), Moderna (+ 4.46 Prozent auf 81.77 USD), Illumina (+ 3.69 Prozent auf 115.88 USD) und PayPal (+ 3.18 Prozent auf 59.76 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ 100 stehen hingegen Old Dominion Freight Line (-5.01 Prozent auf 375.02 USD), Constellation Energy (-3.92 Prozent auf 113.67 USD), Copart (-3.18 Prozent auf 47.24 USD), Baker Hughes (-2.23 Prozent auf 32.07 USD) und Diamondback Energy (-2.22 Prozent auf 146.81 USD).

Diese NASDAQ 100-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im NASDAQ 100 ist die Tesla-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 9’713’453 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Apple-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 2.730 Bio. Euro. Damit macht die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Aktien im Fokus

Die Walgreens Boots Alliance-Aktie verzeichnet mit 6.28 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Walgreens Boots Alliance-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9.42 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch