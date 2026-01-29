Schwacher Handel: NASDAQ 100 nachmittags in der Verlustzone

Am Donnerstag geht es im NASDAQ 100 um 20:01 Uhr via NASDAQ um 1.18 Prozent auf 25’715.11 Punkte nach unten. Zuvor ging der NASDAQ 100 0.028 Prozent stärker bei 26’030.08 Punkten in den Handel, nach 26’022.79 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 erreichte am Donnerstag sein Tagestief bei 25’418.55 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 26’046.34 Punkten lag.

NASDAQ 100-Performance auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verbucht der NASDAQ 100 bislang ein Plus von 0.328 Prozent. Noch vor einem Monat, am 29.12.2025, wies der NASDAQ 100 einen Stand von 25’525.56 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 29.10.2025, wurde der NASDAQ 100 mit 26’119.85 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 29.01.2025, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Stand von 21’411.46 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 2.02 Prozent aufwärts. Das NASDAQ 100-Jahreshoch liegt aktuell bei 26’165.08 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 24’954.18 Zählern verzeichnet.

NASDAQ 100-Top-Flop-Aktien

Die stärksten Aktien im NASDAQ 100 sind derzeit Meta Platforms (ex Facebook) (+ 10.46 Prozent auf 738.71 USD), Honeywell (+ 4.23 Prozent auf 225.80 USD), AppLovin (+ 3.72 Prozent auf 562.53 USD), Comcast (+ 3.59 Prozent auf 29.43 USD) und Diamondback Energy (+ 2.99 Prozent auf 165.06 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ 100 sind derweil Microsoft (-12.04 Prozent auf 423.64 USD), Atlassian (-11.51 Prozent auf 119.25 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (-10.80 Prozent auf 141.34 USD), Workday (-8.95 Prozent auf 172.19 USD) und Datadog A (-8.59 Prozent auf 128.48 USD).

Die meistgehandelten Aktien im NASDAQ 100

Im NASDAQ 100 sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 25’129’821 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ 100 macht die NVIDIA-Aktie die grösste Marktkapitalisierung aus. 3.825 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Titel

Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 2.11 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ 100-Werten auf. Mit 6.94 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

