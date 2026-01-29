Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’148 1.0%  SPI 18’161 0.7%  Dow 48’846 -0.4%  DAX 24’309 -2.1%  Euro 0.9165 -0.3%  EStoxx50 5’892 -0.7%  Gold 5’325 -1.7%  Bitcoin 63’894 -6.5%  Dollar 0.7662 -0.3%  Öl 70.7 2.9% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Nestlé3886335UBS24476758Roche1203204NVIDIA994529Rheinmetall345850Zurich Insurance1107539Swiss Re12688156Novartis1200526Sika41879292
Top News
Riot Platforms meldet für Dezember höchsten Bitcoin-Verkauf der Unternehmensgeschichte
USD Coin: So viel hätte ein Investment von vor 5 Jahren eingefahren
So hätte sich eine Investition in Solana von vor 5 Jahren ausgezahlt
Kein IPO? Star-Investor stellt Mega-Börsengang von SpaceX infrage
Ausblick: Raiffeisen legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Suche...

AppLovin Aktie 110387675 / US03831W1080

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

NASDAQ 100 aktuell 29.01.2026 20:03:36

Schwacher Handel: NASDAQ 100 nachmittags in der Verlustzone

Schwacher Handel: NASDAQ 100 nachmittags in der Verlustzone

Der NASDAQ 100 zeigt sich heute in Rot.

Atlassian
90.03 CHF -13.76%
Kaufen Verkaufen

Am Donnerstag geht es im NASDAQ 100 um 20:01 Uhr via NASDAQ um 1.18 Prozent auf 25’715.11 Punkte nach unten. Zuvor ging der NASDAQ 100 0.028 Prozent stärker bei 26’030.08 Punkten in den Handel, nach 26’022.79 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 erreichte am Donnerstag sein Tagestief bei 25’418.55 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 26’046.34 Punkten lag.

NASDAQ 100-Performance auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verbucht der NASDAQ 100 bislang ein Plus von 0.328 Prozent. Noch vor einem Monat, am 29.12.2025, wies der NASDAQ 100 einen Stand von 25’525.56 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 29.10.2025, wurde der NASDAQ 100 mit 26’119.85 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 29.01.2025, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Stand von 21’411.46 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 2.02 Prozent aufwärts. Das NASDAQ 100-Jahreshoch liegt aktuell bei 26’165.08 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 24’954.18 Zählern verzeichnet.

NASDAQ 100-Top-Flop-Aktien

Die stärksten Aktien im NASDAQ 100 sind derzeit Meta Platforms (ex Facebook) (+ 10.46 Prozent auf 738.71 USD), Honeywell (+ 4.23 Prozent auf 225.80 USD), AppLovin (+ 3.72 Prozent auf 562.53 USD), Comcast (+ 3.59 Prozent auf 29.43 USD) und Diamondback Energy (+ 2.99 Prozent auf 165.06 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ 100 sind derweil Microsoft (-12.04 Prozent auf 423.64 USD), Atlassian (-11.51 Prozent auf 119.25 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (-10.80 Prozent auf 141.34 USD), Workday (-8.95 Prozent auf 172.19 USD) und Datadog A (-8.59 Prozent auf 128.48 USD).

Die meistgehandelten Aktien im NASDAQ 100

Im NASDAQ 100 sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 25’129’821 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ 100 macht die NVIDIA-Aktie die grösste Marktkapitalisierung aus. 3.825 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Titel

Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 2.11 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ 100-Werten auf. Mit 6.94 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Zum NASDAQ 100-Chart

Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

Nachrichten zu Atlassian

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten