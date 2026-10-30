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30.10.2026 20:03:17
Schwacher Handel: NASDAQ 100 mit Kurseinbruch
Der NASDAQ 100 fällt am Freitagnachmittag tief ins Minus.
Am Freitag bewegt sich der NASDAQ 100 um 20:01 Uhr via NASDAQ 4.23 Prozent leichter bei 28’159.77 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ 100 2.71 Prozent tiefer bei 28’604.92 Punkten in den Handel, nach 29’402.51 Punkten am Vortag.
Im Tagestief notierte der NASDAQ 100 bei 28’093.25 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 28’713.45 Punkten.
NASDAQ 100-Performance seit Jahresbeginn
Seit Wochenbeginn verzeichnet der NASDAQ 100 bislang Verluste von 3.07 Prozent. Der NASDAQ 100 wurde vor einem Monat, am 30.09.2026, mit 30’408.50 Punkten bewertet. Noch vor drei Monaten, am 30.07.2026, bewegte sich der NASDAQ 100 bei 28’106.35 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 30.10.2025, notierte der NASDAQ 100 bei 25’734.81 Punkten.
Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 11.72 Prozent aufwärts. Bei 31’361.37 Punkten markierte der NASDAQ 100 bislang ein Jahreshoch. 22’841.42 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.
Heutige Tops und Flops im NASDAQ 100
Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ 100 sind derzeit Regeneron Pharmaceuticals (+ 11.28 Prozent auf 911.13 USD), T-Mobile US (+ 6.63 Prozent auf 157.06 USD), Roper Technolgies (+ 4.08 Prozent auf 467.98 USD), Mondelez (+ 3.91 Prozent auf 64.98 USD) und Vertex Pharmaceuticals (+ 3.76 Prozent auf 560.31 USD). Die Verlierer im NASDAQ 100 sind hingegen Intel (-30.97 Prozent auf 63.56 USD), Sandisk (-15.62 Prozent auf 1’122.29 USD), Astera Labs (-13.62 Prozent auf 250.86 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (-12.46 Prozent auf 495.85 USD) und QUALCOMM (-12.42 Prozent auf 162.39 USD).
NASDAQ 100-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung
Die Intel-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 58’911’703 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie dominiert den NASDAQ 100 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 4.604 Bio. Euro.
Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Aktien im Blick
Die Micron Technology-Aktie hat mit 5.60 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 inne. Die Kraft Heinz Company-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.70 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.ch
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
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