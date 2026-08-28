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Kursentwicklung 28.08.2026 20:03:32

Schwacher Handel: NASDAQ 100 in der Verlustzone

Schwacher Handel: NASDAQ 100 in der Verlustzone

Der NASDAQ 100 zeigt sich heute leichter.

NVIDIA
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Der NASDAQ 100 bewegt sich im NASDAQ-Handel um 20:00 Uhr um 0.61 Prozent tiefer bei 29’461.21 Punkten. In den Freitagshandel ging der NASDAQ 100 0.323 Prozent leichter bei 29’545.90 Punkten, nach 29’641.56 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Freitag bei 29’752.78 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 29’383.92 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche kletterte der NASDAQ 100 bereits um 1.26 Prozent. Vor einem Monat, am 28.07.2026, lag der NASDAQ 100-Kurs bei 27’763.13 Punkten. Der NASDAQ 100 erreichte vor drei Monaten, am 28.05.2026, einen Stand von 30’223.89 Punkten. Der NASDAQ 100 verzeichnete vor einem Jahr, am 28.08.2025, den Stand von 23’703.45 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 16.88 Prozent. Der NASDAQ 100 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 30’762.20 Punkten. 22’841.42 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Top- und Flop-Aktien im NASDAQ 100

Die Top-Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell Workday (+ 6.54 Prozent auf 206.23 USD), Amazon (+ 3.54 Prozent auf 265.33 USD), Airbnb (+ 2.93 Prozent auf 189.81 USD), Microsoft (+ 2.17 Prozent auf 516.00 USD) und Netflix (+ 2.08 Prozent auf 81.50 USD). Zu den schwächsten NASDAQ 100-Aktien zählen hingegen PayPal (-11.67 Prozent auf 46.86 EUR), Marvell Technology (-9.85 Prozent auf 217.66 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (-7.49 Prozent auf 127.11 USD), Rocket Lab (-5.46 Prozent auf 63.84 USD) und Lumentum (-5.22 Prozent auf 906.21 USD).

Blick in den NASDAQ 100: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im NASDAQ 100 sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via NASDAQ 21’187’893 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im NASDAQ 100 mit 4.356 Bio. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Werte im Blick

Im NASDAQ 100 verzeichnet die Comcast-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7.53 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 6.38 Prozent äussert sich die Dividendenrendite der Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

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