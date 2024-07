Schwacher Handel: NASDAQ 100 gibt zum Ende des Freitagshandels nach

Der NASDAQ 100 gab im NASDAQ-Handel zum Handelsende um 0.93 Prozent auf 19’522.62 Punkte nach. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0.088 Prozent auf 19’687.80 Punkte an der Kurstafel, nach 19’705.09 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 verzeichnete bei 19’479.38 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Freitag 19’784.48 Einheiten.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verzeichnet der NASDAQ 100 bislang ein Minus von 4.31 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.06.2024, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Wert von 19’908.86 Punkten. Der NASDAQ 100 verzeichnete vor drei Monaten, am 19.04.2024, den Stand von 17’037.65 Punkten. Vor einem Jahr, am 19.07.2023, wies der NASDAQ 100 15’826.35 Punkte auf.

Seit Jahresanfang 2024 schlägt ein Plus von 18.00 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des NASDAQ 100 liegt derzeit bei 20’690.97 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 16’249.19 Zählern.

NASDAQ 100-Tops und -Flops

Die stärksten Aktien im NASDAQ 100 sind derzeit Intuitive Surgical (+ 9.34 Prozent auf 455.01 USD), Starbucks (+ 6.85 Prozent auf 79.27 USD), Arm (+ 3.20 Prozent auf 163.40 USD), Palo Alto Networks (+ 2.16 Prozent auf 330.89 USD) und Warner Bros Discovery (+ 1.76 Prozent auf 8.67 USD). Die Verlierer im NASDAQ 100 sind derweil CrowdStrike (-11.10 Prozent auf 304.96 USD), Intel (-5.42 Prozent auf 32.98 USD), Electronic Arts (-4.31 Prozent auf 140.20 USD), Tesla (-4.02 Prozent auf 239.20 USD) und ON Semiconductor (-3.84 Prozent auf 72.53 USD).

Blick in den NASDAQ 100: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im NASDAQ 100 derzeit am höchsten. 49’579’194 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Mit 3.158 Bio. Euro macht die Apple-Aktie im NASDAQ 100 derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ 100-Mitglieder

Die Walgreens Boots Alliance-Aktie verzeichnet mit 3.95 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100. Die Walgreens Boots Alliance-Aktie gewährt Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 12.77 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

