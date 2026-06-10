Schwacher Handel: NASDAQ 100 fällt schlussendlich

Der NASDAQ 100 tendierte im NASDAQ-Handel zum Handelsschluss um 1.98 Prozent leichter bei 28’508.03 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0.656 Prozent auf 28’893.82 Punkte an der Kurstafel, nach 29’084.50 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ 100 bis auf 29’212.38 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 28’462.92 Zählern.

NASDAQ 100-Entwicklung seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht gab der NASDAQ 100 bereits um 3.30 Prozent nach. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.05.2026, wies der NASDAQ 100 einen Wert von 29’234.99 Punkten auf. Der NASDAQ 100 wurde vor drei Monaten, am 10.03.2026, mit 24’956.47 Punkten bewertet. Der NASDAQ 100 wies vor einem Jahr, am 10.06.2025, einen Stand von 21’941.92 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 13.10 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des NASDAQ 100 beträgt derzeit 30’762.20 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 22’841.42 Punkten verzeichnet.

NASDAQ 100-Gewinner und -Verlierer

Die stärksten Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell T-Mobile US (+ 3.39 Prozent auf 185.55 USD), Kraft Heinz Company (+ 2.65 Prozent auf 24.05 USD), Mondelez (+ 1.99 Prozent auf 64.18 USD), Charter A (+ 1.79 Prozent auf 137.79 USD) und Costco Wholesale (+ 1.53 Prozent auf 983.37 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ 100 sind derweil QUALCOMM (-6.92 Prozent auf 191.20 USD), ON Semiconductor (-5.84 Prozent auf 110.17 USD), Enphase Energy (-5.49 Prozent auf 50.57 USD), Arm (-5.37 Prozent auf 307.43 USD) und Marvell Technology (-5.35 Prozent auf 252.59 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im NASDAQ 100 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via NASDAQ 40’371’607 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 4.370 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert.

KGV und Dividende der NASDAQ 100-Titel

Unter den NASDAQ 100-Aktien hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie mit 2.34 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.85 Prozent bei der Kraft Heinz Company-Aktie an.

Redaktion finanzen.ch