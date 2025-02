Schwacher Handel: NASDAQ 100 beendet die Sitzung weit in der Verlustzone

Am Dienstag verlor der NASDAQ 100 via NASDAQ schlussendlich 0.29 Prozent auf 21’693.52 Punkte. In den Handel ging der NASDAQ 100 0.587 Prozent leichter bei 21’629.11 Punkten, nach 21’756.73 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des NASDAQ 100 betrug 21’625.51 Punkte, das Tageshoch hingegen 21’776.25 Zähler.

NASDAQ 100-Performance im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.01.2025, wurde der NASDAQ 100 mit 20’847.58 Punkten berechnet. Der NASDAQ 100 verzeichnete vor drei Monaten, am 11.11.2024, den Wert von 21’106.59 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 wies am vorherigen Handelstag, dem 09.02.2024, einen Stand von 17’962.41 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2025 bereits um 3.42 Prozent. Bei 21’945.48 Punkten schaffte es der NASDAQ 100 bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief beträgt hingegen 20’538.33 Punkte.

Top- und Flop-Aktien im NASDAQ 100

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 zählen derzeit Intel (+ 6.07 Prozent auf 20.97 USD), Mondelez (+ 3.28 Prozent auf 60.45 USD), Comcast (+ 2.20) Prozent auf 35.23 USD), Apple (+ 2.18 Prozent auf 232.62 USD) und The Kraft Heinz Company (+ 2.14 Prozent auf 29.58 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ 100 stehen hingegen Tesla (-6.34 Prozent auf 328.50 USD), Marriott (-5.40 Prozent auf 288.00 USD), Strategy (-4.53 Prozent auf 319.46 USD), Zoom Video Communications (-3.77 Prozent auf 83.82 USD) und Regeneron Pharmaceuticals (-3.61 Prozent auf 665.46 USD).

Welche NASDAQ 100-Aktien das grösste Handelsvolumen aufweisen

Das grösste Handelsvolumen im NASDAQ 100 kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 37’386’767 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ 100 weist die Apple-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 3.317 Bio. Euro den grössten Börsenwert auf.

NASDAQ 100-Fundamentalkennzahlen

Die JDcom-Aktie hat mit 7.51 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 inne. Unter den Aktien im Index weist die The Kraft Heinz Company-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5.54 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

