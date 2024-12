Schwacher Handel: NASDAQ 100 beendet die Sitzung im Minus

Am Dienstag fiel der NASDAQ 100 via NASDAQ letztendlich um 0.87 Prozent auf 21’012.17 Punkte zurück. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0.278 Prozent auf 21’256.02 Punkte an der Kurstafel, nach 21’197.09 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des NASDAQ 100 lag am Dienstag bei 21’276.14 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 20’979.52 Punkten erreichte.

So bewegt sich der NASDAQ 100 seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.11.2024, wies der NASDAQ 100 einen Stand von 20’930.37 Punkten auf. Am letzten Handelstag im September, dem 30.09.2024, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Wert von 20’060.69 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.12.2023, wurde der NASDAQ 100 mit 16’825.93 Punkten gehandelt.

Der Index legte seit Jahresbeginn 2024 bereits um 27.01 Prozent zu. Bei 22’133.22 Punkten markierte der NASDAQ 100 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16’249.19 Zählern erreicht.

Tops und Flops im NASDAQ 100 aktuell

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 befinden sich aktuell Pinduoduo (spons ADRs) (+ 2.75 Prozent auf 96.99 USD), Biogen (+ 1.82 Prozent auf 152.92 USD), Diamondback Energy (+ 1.77 Prozent auf 163.83 USD), Regeneron Pharmaceuticals (+ 1.39 Prozent auf 712.33 USD) und JDcom (+ 1.20 Prozent auf 34.67 USD). Die Verlierer im NASDAQ 100 sind derweil MicroStrategy (-4.40 Prozent auf 289.62 USD), Lucid (-4.13 Prozent auf 3.02 USD), Tesla (-3.25 Prozent auf 403.84 USD), NVIDIA (-2.33 Prozent auf 134.29 USD) und Enphase Energy (-2.15 Prozent auf 68.68 USD).

Diese NASDAQ 100-Aktien weisen den grössten Börsenwert auf

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 37’413’245 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im NASDAQ 100 weist die Apple-Aktie die grösste Marktkapitalisierung auf. 3.661 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die JDcom-Aktie. Hier wird ein KGV von 7.51 erwartet. Mit 5.28 Prozent äussert sich die Dividendenrendite der The Kraft Heinz Company-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch