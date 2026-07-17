Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’344 0.5%  SPI 20’156 0.4%  Dow 52’146 -0.8%  DAX 24’831 -0.3%  Euro 0.9237 -0.2%  EStoxx50 6’231 -0.8%  Gold 4’011 1.0%  Bitcoin 51’787 0.4%  Dollar 0.8077 -0.1%  Öl 88.3 4.9% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Roche149905998ABB1222171Zurich Insurance1107539Swiss Re12688156SpaceX156888148Novartis1200526
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
KW 29: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
SpaceX-Aktie vor dem Kollabs? Darum warnt Börsenexperte Jeremy Grantham vor einem Crash
SpaceX-Aktie im Sinkflug: Was Jefferies-Daten zu Mega-IPOs über die weitere Richtung verraten
Meta-Aktie dämmt Verluste ein: Offenbar möglicher Milliarden-Deal mit Anthropic
Suche...
eToro entdecken

NASDAQ 100 985336 / US6311011026

28’592.66
Pkt
-433.11
Pkt
-1.49 %
23:16:00
Kurse + Charts + Realtime Nachrichten Listen Info zugeh. Wertpapiere
Snapshot Chart (gross) Marktberichte enthaltene Werte GV-Termine Strukturierte Produkte
Historisch Chartvergleich Analysen Top/Flop Dividenden
Realtime Liste Realtime Chart (Indikation) Marktkapitalisierung
Kurse + Charts + Realtime

Snapshot

Chart (gross)

Historisch

Chartvergleich

Realtime Liste

Realtime Chart (Indikation)

Nachrichten

Marktberichte

Analysen

Listen

enthaltene Werte

Top/Flop

Marktkapitalisierung

Info

GV-Termine

Dividenden

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Index im Fokus 17.07.2026 22:33:36

Schwacher Handel: NASDAQ 100 beendet den Handel im Minus

Schwacher Handel: NASDAQ 100 beendet den Handel im Minus

Der NASDAQ 100 zeigte sich am fünften Tag der Woche in Rot.

Am Freitag notierte der NASDAQ 100 via NASDAQ zum Handelsende 1.49 Prozent leichter bei 28’592.66 Punkten. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 1.96 Prozent auf 28’457.33 Punkte an der Kurstafel, nach 29’025.77 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 erreichte am Freitag sein Tageshoch bei 28’867.40 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 28’231.32 Punkten lag.

NASDAQ 100-Performance seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verzeichnet der NASDAQ 100 bislang Verluste von 2.98 Prozent. Noch vor einem Monat, am 17.06.2026, betrug der NASDAQ 100-Kurs 29’670.95 Punkte. Noch vor drei Monaten, am 17.04.2026, betrug der NASDAQ 100-Kurs 26’672.43 Punkte. Vor einem Jahr, am 17.07.2025, wies der NASDAQ 100 einen Stand von 23’081.05 Punkten auf.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 13.44 Prozent aufwärts. Bei 30’762.20 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des NASDAQ 100. Das Jahrestief beträgt hingegen 22’841.42 Zähler.

Das sind die Tops und Flops im NASDAQ 100

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 zählen aktuell Seagate Technology (+ 5.66 Prozent auf 787.66 USD), Lumentum (+ 3.77 Prozent auf 732.82 USD), Nebius (+ 3.46 Prozent auf 177.71 USD), Diamondback Energy (+ 2.85 Prozent auf 195.54 USD) und Western Digital (+ 2.23 Prozent auf 477.22 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ 100 stehen hingegen Intuitive Surgical (-14.15 Prozent auf 345.42 USD), Cadence Design Systems (-9.47 Prozent auf 330.11 USD), Synopsys (-7.85 Prozent auf 384.28 USD), Netflix (-7.26 Prozent auf 68.95 USD) und Axon Enterprise (-5.81 Prozent auf 510.28 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit dem grössten Börsenwert

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das grösste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 38’818’114 Aktien gehandelt. Im NASDAQ 100 nimmt die NVIDIA-Aktie die grösste Marktkapitalisierung ein. 4.491 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Mitglieder im Fokus

Die Comcast-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6.92 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ 100-Werten inne. Die Kraft Heinz Company-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.12 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Zum NASDAQ 100-Chart

Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: Sika: Konsolidierung als Chance

Das Umfeld für den Bauchemie- und Spezialmaterialkonzern ist derzeit anspruchsvoll. Doch Marktanteilsgewinne, Effizienzprogramme und die anstehenden Halbjahreszahlen könnten der zuletzt konsolidierenden Aktie neuen Schwung verleihen.

Weiterlesen!
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: HSBC, BNP Paribas & Swiss Life mit François Bloch

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ HSBC
✅ BNP Paribas
✅ Swiss Life

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: HSBC, BNP Paribas & Swiss Life mit François Bloch

Inside Trading & Investment

17:16 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - 24.50% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf ASML, Inficon Holding, Lam Research
15:06 Logo WHS Silber: Unter 57 USD droht die nächste Abwärtswelle
12:36 Schwergewichte halten SMI in der Spur
08:49 KI braucht Strom: Warum Kernenergie und SMRs wieder in den Fokus rücken
06:06 UBS Logo UBS KeyInvest: Gold – 4‘000-Dollar-Marke weiterhin im Fokus
16.07.26 ETF Compass Halbjahresbilanz Teil 1: Die starke Entwicklung der Basis-Bausteine im 1. Halbjahr 2026 erklärt
16.07.26 Julius Bär: 9.00% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (65%) auf Landis+Gyr Group AG
16.07.26 Marktüberblick: Autowerte gesucht – Technologiewerte unter Druck
15.07.26 3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: HSBC, BNP Paribas & Swiss Life mit François Bloch
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’892.70 19.95 S5CBDU
Short 15’203.52 13.99 S5ZB0U
Short 15’800.28 8.75 SCRBEU
SMI-Kurs: 14’343.70 17.07.2026 17:31:48
Long 13’731.64 19.41 SEBAGU
Long 13’424.09 13.78 STBJYU
Long 12’849.58 8.89 SRDBIU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
BYD-Aktie im Aufwind: Ungarns Ex-Aussenminister heuert bei chinesischem Autobauer an
BMW besetzt Personalressort neu: Dorothea von Boxberg folgt auf Ilka Horstmeier - Aktie schwächelt
BofA passt Bewertung von Rheinmetall an - Analystencheck auch für Aktien von HENSOLDT, RENK und Co.
KW 29: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Warnsignale: Kippt der US-Aktienboom?
SpaceX-Aktie tiefrot: Riesen-Rakete Starship muss Testflug vor Start abbrechen
Rheinmetall und Space Norway schliessen Weltraum-Bündnis - so reagieren die Rüstungsaktien von RENK, TKMS & Co.
SpaceX-Aktie vor dem Kollabs? Darum warnt Börsenexperte Jeremy Grantham vor einem Crash
Infineon-Aktie sinkt trotz starker TSMC-Zahlen: Wie teuer ist die Aktie wirklich?

Top-Rankings

KW 29: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
DAX Gewinner und Verlierer: Die Top Flop Aktien in KW 29/26
Welche Aktie macht das Rennen?
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Bitcoin, Ethereum & Co.: Gewinner und Verlierer - Die Top Flop Kryptowährungen in KW 29/26
Welche Kryptowährung macht das Rennen?
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

Indizes in diesem Artikel
NASDAQ 100 28’592.66 -1.49%