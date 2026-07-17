Schwacher Handel: NASDAQ 100 beendet den Handel im Minus

Am Freitag notierte der NASDAQ 100 via NASDAQ zum Handelsende 1.49 Prozent leichter bei 28’592.66 Punkten. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 1.96 Prozent auf 28’457.33 Punkte an der Kurstafel, nach 29’025.77 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 erreichte am Freitag sein Tageshoch bei 28’867.40 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 28’231.32 Punkten lag.

NASDAQ 100-Performance seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verzeichnet der NASDAQ 100 bislang Verluste von 2.98 Prozent. Noch vor einem Monat, am 17.06.2026, betrug der NASDAQ 100-Kurs 29’670.95 Punkte. Noch vor drei Monaten, am 17.04.2026, betrug der NASDAQ 100-Kurs 26’672.43 Punkte. Vor einem Jahr, am 17.07.2025, wies der NASDAQ 100 einen Stand von 23’081.05 Punkten auf.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 13.44 Prozent aufwärts. Bei 30’762.20 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des NASDAQ 100. Das Jahrestief beträgt hingegen 22’841.42 Zähler.

Das sind die Tops und Flops im NASDAQ 100

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 zählen aktuell Seagate Technology (+ 5.66 Prozent auf 787.66 USD), Lumentum (+ 3.77 Prozent auf 732.82 USD), Nebius (+ 3.46 Prozent auf 177.71 USD), Diamondback Energy (+ 2.85 Prozent auf 195.54 USD) und Western Digital (+ 2.23 Prozent auf 477.22 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ 100 stehen hingegen Intuitive Surgical (-14.15 Prozent auf 345.42 USD), Cadence Design Systems (-9.47 Prozent auf 330.11 USD), Synopsys (-7.85 Prozent auf 384.28 USD), Netflix (-7.26 Prozent auf 68.95 USD) und Axon Enterprise (-5.81 Prozent auf 510.28 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit dem grössten Börsenwert

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das grösste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 38’818’114 Aktien gehandelt. Im NASDAQ 100 nimmt die NVIDIA-Aktie die grösste Marktkapitalisierung ein. 4.491 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Mitglieder im Fokus

Die Comcast-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6.92 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ 100-Werten inne. Die Kraft Heinz Company-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.12 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch