MDAX 252367 / DE0008467416
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03.11.2026 09:28:13
Schwacher Handel: MDAX präsentiert sich zum Start des Dienstagshandels leichter
Der MDAX notiert am Dienstag trotz positivem Vortag im Minus.
Der MDAX fällt im XETRA-Handel um 09:11 Uhr um 1.03 Prozent auf 30’536.16 Punkte zurück. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 342.517 Mrd. Euro. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Verlust von 0.559 Prozent auf 30’682.89 Punkte an der Kurstafel, nach 30’855.37 Punkten am Vortag.
Bei 30’468.67 Einheiten erreichte der MDAX sein Tagestief, während er hingegen mit 30’682.89 Punkten den höchsten Stand markierte.
MDAX-Entwicklung im Jahresverlauf
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.10.2026, wies der MDAX einen Wert von 30’450.00 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 03.08.2026, lag der MDAX-Kurs bei 32’511.21 Punkten. Vor einem Jahr, am 03.11.2025, wies der MDAX einen Wert von 29’835.06 Punkten auf.
Auf Jahressicht 2026 gab der Index bereits um 1.43 Prozent nach. Bei 33’547.52 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des MDAX. Das Jahrestief wurde hingegen bei 26’803.25 Punkten markiert.
MDAX-Gewinner und -Verlierer
Unter den stärksten Einzelwerten im MDAX befinden sich derzeit Lufthansa (+ 2.62 Prozent auf 7.66 EUR), freenet (+ 0.53 Prozent auf 22.92 EUR), Delivery Hero (+ 0.46 Prozent auf 37.23 EUR), HELLA GmbH (+ 0.44 Prozent auf 68.20 EUR) und LEG Immobilien (+ 0.16 Prozent auf 48.96 EUR). Auf der Verliererseite im MDAX stehen hingegen Siltronic (-4.24 Prozent auf 56.50 EUR), RTL (-3.88 Prozent auf 30.95 EUR), JENOPTIK (-3.32 Prozent auf 37.84 EUR), AIXTRON SE (-3.04 Prozent auf 32.57 EUR) und Elmos Semiconductor (-2.93 Prozent auf 119.40 EUR).
MDAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick
Im MDAX ist die Lufthansa-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 482’275 Aktien gehandelt. Die Porsche vz-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 40.981 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im MDAX den höchsten Börsenwert.
Dieses KGV weisen die MDAX-Werte auf
Die Porsche Automobil-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4.29 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den MDAX-Werten. Unter den Aktien im Index bietet die Aroundtown SA-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 9.41 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.ch
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