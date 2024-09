Schwacher Handel: MDAX fällt nachmittags

Am Mittwoch geht es im MDAX um 15:41 Uhr via XETRA um 0.85 Prozent auf 25’188.64 Punkte abwärts. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 253.081 Mrd. Euro. Zuvor ging der MDAX 1.01 Prozent schwächer bei 25’148.32 Punkten in den Mittwochshandel, nach 25’405.46 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Mittwoch bei 25’213.98 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 25’033.83 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der MDAX seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche ging es für den MDAX bereits um 1.99 Prozent abwärts. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.08.2024, bewegte sich der MDAX bei 24’464.06 Punkten. Der MDAX lag noch vor drei Monaten, am 04.06.2024, bei 26’779.99 Punkten. Vor einem Jahr, am 04.09.2023, wurde der MDAX mit 27’852.35 Punkten berechnet.

Seit Jahresbeginn 2024 ging es für den Index bereits um 6.15 Prozent abwärts. Das MDAX-Jahreshoch liegt aktuell bei 27’641.56 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 23’476.10 Punkten.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im MDAX

Die Top-Aktien im MDAX sind aktuell TAG Immobilien (+ 3.84 Prozent auf 15.40 EUR), Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (+ 2.39 Prozent auf 120.00 EUR), Aroundtown SA (+ 2.19 Prozent auf 2.34 EUR), LEG Immobilien (+ 1.97 Prozent auf 90.20 EUR) und FUCHS SE VZ (+ 1.15 Prozent auf 38.66 EUR). Flop-Aktien im MDAX sind hingegen Carl Zeiss Meditec (-5.74 Prozent auf 60.75 EUR), HelloFresh (-4.28 Prozent auf 6.85 EUR), EVOTEC SE (-4.01 Prozent auf 5.99 EUR), Delivery Hero (-3.64 Prozent auf 27.51 EUR) und Bechtle (-3.18 Prozent auf 37.10 EUR).

MDAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Aktuell weist die thyssenkrupp-Aktie das grösste Handelsvolumen im MDAX auf. 2’138’586 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Talanx-Aktie weist im MDAX mit 20.297 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der MDAX-Werte im Fokus

Die TRATON-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5.35 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den MDAX-Werten auf. Unter den Aktien im Index weist die RTL-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 16.69 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

