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21.10.2026 09:28:13
Schwacher Handel: LUS-DAX zeigt sich zum Handelsstart schwächer
Der LUS-DAX fällt am dritten Tag der Woche nach Vortagesgewinnen zurück.
Um 09:25 Uhr tendiert der LUS-DAX im XETRA-Handel 0.46 Prozent schwächer bei 25’316.00 Punkten.
Der Tiefststand des LUS-DAX lag heute bei 25’252.00 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 25’437.00 Punkten erreichte.
So bewegt sich der LUS-DAX im Jahresverlauf
Seit Wochenbeginn verbucht der LUS-DAX bislang einen Gewinn von Prozent. Noch vor einem Monat, am 21.09.2026, bewegte sich der LUS-DAX bei 25’625.00 Punkten. Der LUS-DAX erreichte vor drei Monaten, am 21.07.2026, den Stand von 25’065.00 Punkten. Der LUS-DAX wurde vor einem Jahr, am 21.10.2025, mit 24’323.00 Punkten bewertet.
Seit Jahresanfang 2026 legte der Index bereits um 3.05 Prozent zu. Das LUS-DAX-Jahreshoch beträgt derzeit 26’616.00 Punkte. Das Jahrestief liegt hingegen bei 21’861.50 Punkten.
Die Tops und Flops im LUS-DAX
Die Top-Aktien im LUS-DAX sind derzeit Infineon (+ 1.96 Prozent auf 53.06 EUR), QIAGEN (+ 1.32 Prozent auf 43.40 EUR), RWE (+ 1.12 Prozent auf 57.60 EUR), Siemens Energy (+ 0.74 Prozent auf 131.28 EUR) und HOCHTIEF (+ 0.70 Prozent auf 373.40 EUR). Schwächer notieren im LUS-DAX derweil Volkswagen (VW) vz (-1.84 Prozent auf 68.38 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (-1.60 Prozent auf 38.83 EUR), Continental (-1.57 Prozent auf 67.58 EUR), BMW (-1.56 Prozent auf 56.74 EUR) und Heidelberg Materials (-1.31 Prozent auf 143.40 EUR).
Blick in den LUS-DAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung
Im LUS-DAX sticht die Vonovia SE-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 272’721 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im LUS-DAX mit 230.655 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.
Fundamentaldaten der LUS-DAX-Mitglieder
Die Volkswagen (VW) vz-Aktie verzeichnet mit 4.31 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX. Die Vonovia SE-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7.63 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.
Redaktion finanzen.ch
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